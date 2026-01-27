Los servicios a abordo de Renfe también convocan huelga del 9 al 11 de febrero

Los sindicatos USO, UGT y CCCO han presentado una convocatoria de huelga en la empresa privada Serveo, que presta servicios de atención y restauración a bordo de los trenes Renfe y de logística, en tierra y oficinas de Adif, entre el 9 y 11 de febrero, de forma coordinada con el resto del sector ferroviario.

La iniciativa en Serveo se suma a la huelga de los maquinistas del sindicato Semaf, también para los días 9, 10 y 11 de febrero tras los accidentes de Adamuz y Gelida.

Los convocantes de la huelga en Serveo exigen medidas de seguridad y formación, para una plantilla (Renfe y Adif) de 1.700 personas, que aumenta en determinados meses del año por una mayor afluencia de trenes y viajeros.

Las secciones sindicales de Serveo también han presentado una solicitud de mediación previa en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA). Ambos registros están relacionados con los accidentes ferroviarios ocurridos en las últimas semanas, ha informado USO.

Todos los trabajadores de Serveo están llamados a secundar la huelga en sus diversos centros de trabajo (Málaga, Sevilla, Madrid o Barcelona).

Los sindicatos reclaman la elaboración y establecimiento de un "protocolo urgente de actuación" en caso de vibraciones e incidencias durante la prestación de funciones a bordo de los trenes.

Reivindican, asimismo y con urgencia, cursos de formación teórico-práctica sobre autoprotección y emergencias a todo el personal en casos de evacuación, seguridad en túneles e incidencias ferroviarias; gestión de crisis y formación sobre material ferroviario.

Por último, los convocantes solicitan el establecimiento de un protocolo de actuación y comunicación directa entre todos los miembros de la tripulación en caso de incidencias y accidentes, coordinado conjuntamente entre Renfe, Adif y el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible.

Adicionalmente, las tres secciones sindicales en Serveo han comunicado que se suman a la movilización convocada por los comités de empresa de Renfe y Adif, el próximo 3 de febrero, a las 12.00 horas, frente al Ministerio de Transportes.

Serveo (antes Ferrovial Servicios) es la empresa que presta, desde julio de 2021, servicios que incluyen atención al cliente a bordo, restauración y cafetería en los trenes de Renfe, logística de transporte y aprovisionamiento.

Renfe convocó una nueva licitación para los servicios de restauración a bordo en los trenes AVE y de Larga Distancia, cuyo plazo de presentación de solicitudes expiró el pasado 8 de enero, por un importe de 513,2 millones de euros durante 3 años, prorrogables 2 años más.

Noticias relacionadas

El vigente contrato, por importe de 272 millones, fue adjudicado a Serveo para el periodo 2021-2026. El contrato expira el próximo mes de junio.