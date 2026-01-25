España ya encabeza los descarrilamientos en Europa: "El mantenimiento se ha sacrificado por la velocidad"

En apenas una semana, España ha vivido cuatro siniestros implicando a la infraestructura ferroviaria del país, con accidentes repartidos entre el corredor mediterráneo, el Cantábrico o el Penedès. Aunque el trágico accidente en Adamuz lo absorbe todo, seguido del de Gelida, no es un caso único. España se ha convertido en el país con más descarrilamientos en Europa durante los últimos dos años, por encima de Francia y Alemania, según los datos de Eurostat, la oficina estadística comunitaria. España fue responsable del 21% de los siniestros de este carácter en los últimos dos años registrados en Europa. Para poner las cifras en contexto con el resto del continente, España registró 12 descarrilamientos en 2024 frente a una media europea de 2,3 incidentes al año, en un año donde hubo 63 accidentes de este tipo.

Para Francisco Badea Romero, investigador de ingeniería e infraestructura de transportes en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Nebrija, la tragedia en Adamuz y el siniestro de Rodalies en Gelida (Barcelona), apuntan a fallos estructurales en el mantenimiento de la red ferroviaria, más que a episodios aislados de mala fortuna. Y la tendencia se nota en el cambio estadístico. "Se ha mencionado mucho que el reciente accidente en Murcia del FEVE fue mala suerte. Y que el siniestro de Adamuz fue mala suerte. Llega un momento que ya no es mala suerte, sino que son indicios de que algo está fallando", ha manifestado el experto en una entrevista con EL PERIÓDICO.

"España está destacando en descarrilamientos por el tema del mantenimiento de la infraestructura. Una vía, el 99% de las veces, va a fallar por fatiga, y por eso se necesita mantenimiento constante", ha explicado. Según el experto, la mayoría de los descarrilamientos no se producen por fallos súbitos, sino por un proceso lento y acumulativo de fatiga en los carriles. ¿Qué es esa fatiga? Las vías ferroviarias se degradan con el tiempo y el paso constante de los trenes fomenta la generación de microgrietas internas que no son visibles. Las reflexiones del investigador llegan después de que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), haya concluido de forma provisional este viernes que una rotura previa de la vía fue el detonante del descarrilamiento del vagón 6 del tren del Iryo que dejó 45 muertos en Adamuz (Córdoba).

Para evitar estas situaciones, Badea Romero sugiere que se debería reducirse el número de trenes que circulan por las rutas más transitadas, como es el caso de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, uno de los corredores del país con más afluencia de viajeros diarios. Las líneas Madrid-Málaga y Madrid-Granada, entre aquellas rutas con la mayor abundancia de viajeros, transportaron unos 13.300 pasajeros al dia en el primer trimestre del año pasado, según datos de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC). En el caso de la línea Madrid-Sevilla, esta ruta traslada más pasajeros que ambas líneas, equivalente alrededor de 15.600 viajeros al día.

Martín Perea, director del Máster de Energías Renovables de la Universidad Europea, explica que las numerosas incidencias en la red ferroviaria en la última semana responden a una clara falta de inversión en la conservación. Adif destinó 1.120 millones de euros hacia la conservación de la red ferroviaria en 2025, equivalente a 71.000 euros por kilómetro, y aunque estas cifras representan la mayor cantidad de inversión hasta ahora, está lejos de otros vecinos europeos. SNCF Réseau, el equivalente de Adif en Francia, en contraste, destinó unos 3.500 millones de euros al mantenimiento de las infraestructuras, equivalente a entre 105.000 y 125.000 euros por kilómetro de su red, que se extiende por 28.000 kilómetros. El administrador de Alemania, DB InfraGo, asignó entre 5.500 y 6.500 millones para mantener la red, lo que supera a España y Francia por kilómetro, con entre 165.000 y 195.000 euros por kilómetro.

"Lo que acabamos de vivir en Adamuz no es un incidente, es una catástrofe. España está por debajo en inversión por conservación. Aunque la conservación es un término muy amplio, España está por debajo de Francia y Alemania con respecto a inversión", ha expuesto el experto en transportes. "Podemos analizarlo desde todos los puntos de vista que queramos, pero estamos invirtiendo muy poco en el mantenimiento de la vía constante".

Ambos investigadores coinciden en que el incremento de tráfico, que coincide con el aumento de empresas operadoras que usan la misma infraestructura, debería ir acompañada de un aumento de inversión proporcional. Las conclusiones de los expertos coinciden con los hallazgos de la última memoria elaborada por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), el órgano dependiente del Ministerio de Transportes encargado de investigar al accidente en Adamuz. La CIAF concluyó que uno de los patrones más identificados a lo largo de 2024 fue la degradación de la vía dentro de su memoria de 77 páginas. Por otro lado, los investigadores de la CIAF también concluyeron que los 22 descarrilamientos que se produjeron en 2024 no respondieron a un único factor, sino a una combinación de distintas deficiencias en el mantenimiento de la infraestructura de la red.

Los accidentes ferroviarios en Europa han caído un 40%

El repunte de estos siniestros también se enmarca dentro de una tendencia de menores incidencias a escala europea en los últimos trece años. En concreto, los accidentes ferroviarios de carácter grave, como el trágico siniestro en Córdoba, se han desplomado un 39,8% entre 2010 y 2024, según los datos más actualizados de Eurostat. En este sentido, España está lejos de ser el estado miembro con más siniestros en general, aunque se coloque como el país con los mayores descarrilamientos en los últimos años.

En esta área, Alemania sigue siendo el país con la mayor incidencia de accidentes en general, con 312 accidentes registrados entre 2024 y 2006, el último año desde que hay registros. Le siguen Polonia (233), Francia (146), Rumanía (119) e Italia (113). España, por su parte, registró 77 accidentes de este tipo durante este periodo.