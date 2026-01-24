La inversión tecnológica alternativa a la IA y para cualquier usuario: ha subido un 200% en 6 meses

El precio de la memoria RAM ha experimentado un aumento histórico en 2025, con valores de mercado que en determinados módulos han pasado de aproximadamente 50 dólares a más de 150 dólares en apenas seis meses.

Este salto, que se ha reflejado en diversas plataformas de seguimiento de precios especializadas en informática, como PCPartPicker, ha convertido un componente tradicionalmente barato en uno de los más volátiles del ecosistema tecnológico.

Evolución del precio de las memoria RAM / PCPartPicker

Este fenómeno no es un simple pico coyuntural. Analistas y empresas del sector describen lo que algunos denominan un "super ciclo" de memoria, impulsado por varias fuerzas estructurales, como relatamos a continuación.

1. La expansión imparable de la IA y los centros de datos

Los grandes operadores de nube y las empresas que construyen infraestructura de computación de alto rendimiento para inteligencia artificial requieren cantidades masivas de memoria de alta velocidad, tanto para entrenamiento como para inferencia de modelos.

Esto ha desplazado gran parte de la producción de DRAM y HBM (High Bandwidth Memory) hacia usos empresariales y de servidor, dejando menos capacidad para memoria orientada al consumidor.

2. Cambios estratégicos en la producción.

Los principales fabricantes como Samsung, SK Hynix y Micron han reducido deliberadamente la producción de módulos de memoria tradicionales para proteger márgenes y responder a la demanda más rentable de memoria especializada. Samsung, por ejemplo, ha aumentado contratos de memoria DDR5 en hasta un 60% en ciertos segmentos.

3. Limitaciones de la cadena de suministro y transición tecnológica.

La transición a DDR5 desde tecnologías anteriores y la limitada capacidad de producción de obleas de silicio (semiconductores) crean cuellos de botella. La fabricación de memoria no puede expandirse de forma rápida: requiere inversiones de miles de millones y años de construcción de nuevas fabs.

4. Presiones geopolíticas y de mercado.

Las tensiones comerciales y la concentración geográfica de la producción de semiconductores hacen al mercado vulnerable a interrupciones y a fluctuaciones de oferta que trasladan presión a los precios finales.

Este cóctel de fuerzas ha tenido efectos tangibles más allá de las gráficas de tendencia: los fabricantes de portátiles y PCs están ajustando precios al alza, y empresas tecnológicas han advertido de un impacto significativo en sus costes de producción.

Para el consumidor medio, la consecuencia es directa: el coste de construir o actualizar un ordenador personal ha subido, y la expectativa de encontrar memoria barata a corto plazo es limitada. Sin embargo, desde una perspectiva de inversión, esta dinámica también abre una ventana interesante.

Las empresas que lideran la producción de memoria, así como ciertos fondos especializados en semiconductores, están captando atención de inversores que buscan exposición a un sector con escasez estructural de oferta y fuerte demanda a largo plazo.

Qué deben hacer los usuarios

Si tienes pensado actualizar tu PC o comprar dispositivos nuevos en 2026, compara precios con cuidado y considera adquirir memoria antes de que suban más. Si eres inversor, analiza las empresas y el sector de semiconductores y memoria DRAM/HBM como un segmento estratégico dentro de la tecnología, teniendo en cuenta tanto los riesgos como las oportunidades de una industria bajo presión.

Noticias relacionadas

En definitiva, la subida de precios de la memoria RAM no es solo una noticia técnica: es un síntoma de cómo la inteligencia artificial y la economía global del silicio están reconfigurando mercados enteros y creando nuevos focos de valor en tecnología.