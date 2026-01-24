Cuándo se cobran las pensiones en enero de 2026: BBVA, CaixaBank, Santander y otros bancos

La pregunta se repite cada mes, pero en enero, primera del año, aún más: cuándo se cobra la pensión y, sobre todo, qué día la verán en su cuenta quienes la tienen domiciliada en BBVA, CaixaBank, Santander, ING, Bankinter y otras entidades. La clave está en distinguir entre el calendario de la Seguridad Social (pago a mes vencido) y el 'adelanto' que aplica la banca, una práctica comercial extendida.

La Seguridad Social abona las pensiones por mensualidades naturales vencidas y, como norma, el dinero debe estar disponible desde el primer día hábil de cada mes y siempre antes del cuarto día natural. En la práctica, eso significa que la pensión correspondiente a enero de 2026 se paga a comienzos de febrero. Como el 1 de febrero cae en domingo, el primer día hábil es el lunes 2 de febrero, y el abono debería quedar encuadrado entre el 2 y el 4 de febrero.

Ahora bien, muchos bancos adelantan el ingreso y permiten disponer del importe antes de que llegue el abono oficial. En enero de 2026, el calendario viene marcado porque el 25 cae en domingo, lo que reparte los abonos entre el jueves 22 y el lunes 26 en bastantes entidades.

Fechas estimadas de ingreso (pensión de enero 2026) por banco

Entre el día 22 y el día 26 se estima que se cobrarán las pensiones, divididos de este modo según la entidad bancaria:

22 de enero (jueves): Bankinter, Unicaja, Caja de Ingenieros.

Bankinter, Unicaja, Caja de Ingenieros. 23 de enero (viernes): Santander, Sabadell, Ibercaja, Cajamar.

Santander, Sabadell, Ibercaja, Cajamar. 24 de enero (sábado): CaixaBank.

CaixaBank. 25 de enero (domingo): BBVA, ING, Kutxabank.

BBVA, ING, Kutxabank. 26 de enero (lunes): Abanca.

Conviene subrayar dos cosas. Primera: estas fechas son estimadas y pueden variar por operativa interna, hora de cierre o comprobaciones puntuales. Segunda: el adelanto no es una obligación legal, sino una política del banco; por eso, si el ingreso no aparece el día 'habitual', lo prudente es esperar al siguiente hábil y, si persiste la ausencia, consultar con la entidad.

En España se mueven cifras gigantes: la nómina de diciembre (último dato consolidado disponible), según confirmó el Gobierno, superó los 10,4 millones de pensiones para más de 9,4 millones de personas, con un gasto mensual de 13.750 millones de euros. Y este enero llega además con revalorización: las pensiones contributivas suben con carácter general un 2,7% desde el 1 de enero de 2026.