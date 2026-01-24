Este es el cambio en la jubilación que llegará en octubre y beneficiará a millones de personas

Tras décadas de trabajo, son muchas las personas que ya se encuentran disfrutando de una tiempo de merecido descanso o están a punto de hacerlo gracias a la jubilación, con la consiguiente compensación económica que se recibe después de años cotizando.

Para poder recibir la pensión es preciso cumplir con el periodo mínimo de cotización, que ha cambiado en los últimos tiempos, obligando a los trabajadores en activo a alargar su vida laboral.

Sin embargo, este mes de octubre llega una buena noticia, que beneficiará a millones de personas en nuestro país. En concreto, este cambio que va a introducir el Gobierno afecta a los periodos de cotización y está relacionado con los tipos de contratos.

Reforma de las pensiones

Con la reforma de las pensiones en marcha, este mes de octubre comenzarán ciertas novedades que traerán más de una alegría para quienes están a punto de jubilarse. En concreto, a partir del 1 de octubre, se equiparará el trabajo a tiempo parcial con el trabajo a tiempo completo.

¿Qué significa esto? Pues muy sencillo. El periodo cotizado será el mismo independientemente del tipo de contrato que haya tenido el trabajador.

Beneficiarios

Esto beneficiará a millones de empleados que trabajan a tiempo parcial, ya que les permitirá alcanzar antes el tiempo mínimo de cotización para acceder a una pensión, al sólo valorarse el número de años trabajados.

De esta manera, podrán ser más de dos millones de personas las que podrán beneficiarse en España de este cambio, ya que son las que se estiman que cuentan con un contrato de este tipo.

Sin duda, una modificación clave para ayudar a aquellas personas que han tenido que trabajar, durante su vida laboral, menos horas de las establecidas en la jornada completa, ya sea por no conseguir un empleo de estas características o por la necesidad de conciliar su vida laboral con la familiar.