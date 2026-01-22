ACCIDENTE FERROVIARIO
Puente defiende que el Gobierno ha incrementado de forma "muy notable" el gasto en mantenimiento ferroviario
La inversión en mantenimiento de la red ferroviaria ha aumentado un 47,5% entre 2025 y 2011, aunque hasta 2020 y 2021 se mantuvo estancada
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido que el Gobierno ha incrementado de forma "muy notable" el gasto público en mantenimiento de la red ferroviaria, en contraposición de los años previos a su llevada a Moncloa. A pesar de esto, el titular de la antigua cartera de Fomento ha querido separar este debate sobre la inversión pública del accidente acaecido en Adamuz, ya que, a su criterio, la vinculación "lleva a la ciudadanía a pensar que la seguridad ha estado comprometida por falta de mantenimiento" y Puente apunta que "no es así": "La falta de mantenimiento o supervisión parece claro que no está entre las causas del accidente".
Según los datos facilitados por Transportes y Movilidad Sostenible, el gasto público en esta materia se ha elevado en 2025 un 47,5% en comparación con el año 2011 —último año de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Ejecutivo—, hasta alcanzar los 1.119 millones de euros. Los volúmenes se empiezan a incrementar de forma notable a partir de 2021, cuando se sobrepasa la barrera de los 800 millones de euros destinados a mantenimiento, algo que no ocurrió en ningún momento de la serie histórica.
Analizando el gasto por kilómetro, el de 2025 asciende a 71.260 euros, frente a los 49.860 euros del ejercicio 2011, año en el que empezó una tendencia a la baja en la inversión en mantenimiento de la red que no se empezó a recuperar hasta 2019 y 2020. A grandes rasgos, durante las dos legislaturas que gobernó Mariano Rajoy, la partida destinada a este fin se congeló o, incluso, se redujo, en línea con las exigencias de austeridad impuestas por la Unión Europea. Los datos facilitados por Transportes corresponden a la inversión en mantenimiento de toda la red ferroviaria gestionada por Adif, no en concreto de las vías de alta velocidad.
Separar el debate de la inversión del accidente
Óscar Puente ha defendido que el Ejecutivo socialista ha incrementado el "esfuerzo inversor" de una forma "muy notable". Sin embargo, el titular de la cartera de Transportes, aunque ha defendido que "es posible abrir un debate sobre si es necesario incrementar la cantidad que se destina a mantenimiento", no ha querido señalar esta como una de las causas del accidente ferroviario producido el pasado domingo por el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz, en la provincia de Córdoba. "La falta de mantenimiento o supervisión parece claro que no está entre las causas del accidente", apuntó de forma tajante. Por último, Puente ha lanzado una proclama: "Si mezclamos el debate, llevamos a la ciudadanía a pensar que la seguridad ha estado comprometida por falta de mantenimiento y no es así".
Las vías de Adamuz fueron revisadas el 7 de enero
Según el director de Tráfico de Adif, Ángel García de la Bandera, la última revisión de las vías de la línea entre Madrid y Sevilla a su paso por Adamuz se completó el pasado 7 de enero, once días antes de que se produjese el fatal accidente. La supervisión incluyó análisis de geometría de las vías, estado de los motores, de las agujas y del desvío. No fue la única, ya que en 2024 se aplicaron trabajos de revisión el 13 de octubre y el 5 y el 21 de noviembre, cumpliendo así de forma "escupulosa" con la normativa, según García de la Bandera
