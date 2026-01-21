Óscar Puente anuncia que comparecerá en el Congreso para dar explicaciones sobre el accidente ferroviario

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado que solicitará una comparecencia voluntaria en el pleno del Congreso de los Diputados para explicar los avances en la investigación del accidente ferroviario ocurrido en Córdoba el pasado domingo, que ha causado más de 40 fallecidos por el descarrilamiento de dos convoyes de Iryo y Adif, cuyas causas aún no se han esclarecido.

Adicionalmente, el titular de la cartera responsable ha comunicado que Álvaro Fernández Heredia y Luis Pedro Marco de la Peña, presidentes de Renfe y Adif, respectivamente, intervendrán en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible de la Cámara Baja. Puente mantiene que la investigación judicial y de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) está en marcha y eso condiciona la transmisión de información. "Se trata de una investigación compleja, que requiere tiempo y análisis detallado. Todos los factores deben ser analizados: la infraestructura, el material rodante, las condiciones de explotación y los sistemas de seguridad", apuntó este miércoles en una rueda de prensa.

