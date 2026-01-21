ACCIDENTE FERROVIARIO
Óscar Puente anuncia que comparecerá en el Congreso para dar explicaciones sobre el accidente ferroviario
Álvaro Fernández Heredia y Luis Pedro Marco de la Peña, presidentes de Renfe y Adif, respectivamente, intervendrán en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado que solicitará una comparecencia voluntaria en el pleno del Congreso de los Diputados para explicar los avances en la investigación del accidente ferroviario ocurrido en Córdoba el pasado domingo, que ha causado más de 40 fallecidos por el descarrilamiento de dos convoyes de Iryo y Adif, cuyas causas aún no se han esclarecido.
Adicionalmente, el titular de la cartera responsable ha comunicado que Álvaro Fernández Heredia y Luis Pedro Marco de la Peña, presidentes de Renfe y Adif, respectivamente, intervendrán en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible de la Cámara Baja. Puente mantiene que la investigación judicial y de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) está en marcha y eso condiciona la transmisión de información. "Se trata de una investigación compleja, que requiere tiempo y análisis detallado. Todos los factores deben ser analizados: la infraestructura, el material rodante, las condiciones de explotación y los sistemas de seguridad", apuntó este miércoles en una rueda de prensa.
(Próxima ampliación)
Suscríbete para seguir leyendo
- El primer fallecido de Castilla y León por el accidente de tren de Adamuz vivió en Zamora, donde creó una escuela de baile
- Primera víctima mortal de Castilla y León en el accidente de tren de Adamuz
- Comienzan las obras en los caminos de la concentración parcelaria de Rabanales
- Caos y tensión en la calle Cardenal Mella de Zamora: un hombre arroja objetos desde un balcón y se resiste a ser trasladado en ambulancia
- Conoce en detalle el interior del nuevo campamento militar de Monte la Reina en Toro (Zamora)
- Sale de prisión el hostelero de Olleros de Tera encarcelado en septiembre por tentativa de homicidio
- El milagro de la zamorana del vagón siete del Iryo accidentado: 'No tengo ni un moratón, no se cómo ha podido ser, aparte de suerte
- Mario Losada, nuevo fichaje del Zamora CF: El atacante vuelve para ser el segundo refuerzo en el mercado de invierno del equipo de Óscar Cano