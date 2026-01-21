El ministro Óscar Puente admite ahora que investigan la rotura de la vía tras descubrir marcas en los trenes que pasaron antes del Iryo en Adamuz

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha revelado este miércoles que la investigación del accidente de Adamuz ha descubierto marcas en la parte baja de los trenes que circularon justo antes que el descarrilado Iryo. Estas señales, ha puntualizado, deberán ser analizadas concienzudamente, pero es la primera vez que el responsable gubernamental pone sobre la mesa la posibilidad de que la infraestructura estuviera dañada previamente ya que, ha asegurado, "la cuestión es por qué se han producido estas marcas, si había algo en la vía o si era la propia vía que estaba empezando a romperse. En este momento no es posible establecer una conclusión", ha apuntado.

“Los bogies de los cinco coches primeros presentan una marca y es posible incluso, que es algo que se está analizando, que los dos o tres trenes que pasaron primero tienen marcas similares. La cuestión ahora es conocer por qué, qué las ha provocado, si había algo sobre la vía, si era la propia vía que estaba empezando a romperse…”, ha relatado el ministro. Los bogies son las piezas donde se montan las ruedas de los trenes, y, en este caso, Puente se refiere a los cinco primeros vagones del Iryo accidentado: los tres siguientes fueron los que descarrilaron. El 6 es el que se está analizando con más detalle porque su papel en el siniestro se antoja clave; el 8 ya se ha retirado de la vía y está en un campo contiguo y el 7 será el siguiente en sacarse del escenario de la tragedia.

Uno de los vagones del tren de Iryo que descarriló, a 20 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba, Andalucía / Joaquin Corchero - Europa Press

Registros de circulación de dos días

Nuevamente, Puente ha subrayado que, por ahora, no se puede extraer ninguna conclusión, ya que todavía se desconoce el origen exacto de esas marcas en los bogies. De hecho, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que hasta este miércoles contaba con tres técnicos desplazados a Córdoba (uno ha tenido que viajar urgentemente a Catalunya por el accidente de Gelida), ha solicitado a Adif los registros de circulación por el tramo de Adamuz correspondientes a los dos días previos al accidente. Esta información permitiría saber si hay más material móvil dañado por esa vía en mal estado.

A medida que pasan las horas y días desde el fatal suceso, y aunque oficialmente todos los responsables insisten en que las conclusiones provisionales (y mucho más el informe definitivo) no se conocerán hasta dentro de varias semanas, gana fuerza la primera hipótesis arrojada por el presidente del CIAF, Ignacio Barrón, que en una entrevista a este diario reveló que la "interacción" entre la vía y el tren podrían ser la causa del descarrilamiento.

Agentes de la Guardia Civil investigan los bogies del Iryo accidentado. / Guardia Civil

Una infraestructura vigilada

Tanto el ministro Puente como Adif, responsable del buen estado de la infraestructura, se han apresurado a insistir en la vigilancia y mantenimiento que se lleva a cabo en la red ferroviaria española y, tal como explicó este periódico el martes, concretamente los cuatro kilómetros del tramo de Adamuz donde se produjo el accidente, se habían dado una cuarentena de actuaciones de revisión en los últimos dos meses. A pesar de que la infraestructura de alta velocidad estaba recién renovada, ya que los trabajos acabaron en mayo del año pasado con una inversión de 700 millones de euros, posteriormente se habrían acometido obras para subsanar pequeños fallos, principalmente en las vías, que se habrían considerado "leves" en todos los casos.

A Puente se le ha preguntado también por la posibilidad de que esos trabajos se hubieran realizado con materiales 'low cost' y ha respondido: “Es una barbaridad, es una obra contratada para renovar la vía con los materiales adecuados y a resultas de la investigación veremos si es así. Pero le aseguro que no se contratan obras 'low cost'. La renovación concluyó en mayo, se ha sometido a todas las pruebas que establece el protocolo de Adif… y tuvo la prueba de inspección a pie el 5 de noviembre. Cumplía con todos los parámetros de seguridad que establece la normativa”, ha zanjado.