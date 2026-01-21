Paga a través de acciones y efectivo
Deutsche Börse compra la plataforma de fondos de inversión Allfunds por 5.300 millones
La fusión unirá a los dos mayores actores del mercado de plataformas de fondos entre empresas y puede ser frenada por las autoridades europeas
El operador bursátil alemán Deutsche Börse ha anunciado este miércoles que ha alcanzado un acuerdo para adquirir la plataforma española de negociación de fondos Allfunds, cotizada en Ámsterdam, por 5.300 millones de euros, según ha informado en un comunicado.
Deutsche Boerse pagará 8,8 euros por cada acción de Allfunds. La firma alemana abonará 6 euros en efectivo y, adicionalmente, ofrecerá 0,0122 acciones del Grupo Deutsche Boerse por cada acción de Allfunds.
En noviembre, Deutsche Boerse inició conversaciones exclusivas con Allfunds para una operación valorada en 4.700 millones de euros. Su oferta inicial consistía en aproximadamente 4,3 euros en efectivo.
Las acciones de Allfunds han caído este miércoles un 1,61% hasta los 7,96 euros, finalizando la jornada bursátil con una valoración aproximada de 4.790 millones de euros. Deutsche Boerse tenía una valoración de 39.410 millones de euros al cierre del miércoles.
No obstante, según explican los analistas de Singular Bank "la Comisión Europea podría someter la operación a un análisis antimonopolio reforzado, ya que la fusión uniría a los dos mayores actores del mercado de plataformas de fondos entre empresas".
