Bessent reclama a Europa que no responda a los aranceles de Trump por Groenlandia

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha reclamado a la Unión Europea que no responda a la amenaza de Donald Trump de imponer unos aranceles adicionales del 10% a partir del 1 de febrero a los países que han enviado tropas a Groenlandia. "Les digo a todos: siéntense, respiren hondo y no tomen represalias", ha mantenido durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza). Dichos aranceles se aplicarían a Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega y Suecia y subirían al 25% en junio si no se alcanza un "acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia", amenazó el presidente estadounidense hace unos días.

Bessent, en esta línea, ha advertido que Trump tiene una "visión muy firme sobre la seguridad del hemisferio occidental" y cree que Estados Unidos no debe "externalizar" su seguridad. "El presidente cree que Groenlandia es esencial para el escudo antimisiles 'Golden Dome'. Y, como de costumbre, va un paso por delante: como parte de la OTAN, al presidente le preocupa que si se produce una incursión en Groenlandia, se pida a Estados Unidos que la defienda. Groenlandia es cada vez más atractiva para las conquistas extranjeras y él cree firmemente que debe formar parte de Estados Unidos para evitar un conflicto, en lugar de que Estados Unidos se vea envuelto en un conflicto ex post", ha argumentado.

En ese sentido, el secretario del Tesoro ha defendido que ningún país se atreverá a tratar de controlar la isla ártica si forma parte de Estados Unidos, al tiempo que ha recordado que su posesión lleva estando en la mente de distintos presidentes de su país desde hace 150 años. Por todo ello, ha reclamado a los países europeos que no tomen represalias por los aranceles anunciados por Trump y se limiten a aplicar el acuerdo comercial alcanzado entre los dos bloques económicos el año pasado. "Que todo el mundo respire hondo, no se precipiten, el presidente tiene una estrategia, escúchenle y todo estará bien", ha insistido en una entrevista en la 'CNBC', en la que ha ironizado con que, después de haber tratado con los europeos, "su próximo movimiento será crear un grupo de trabajo".

OTAN y Draghi

Bessent, asimismo, ha descartado que el conflicto sobre Groenlandia pueda afectar a la OTAN, que ha asegurado que es más "segura y sólida que nunca antes" gracias a Trump. "Desde 1998, Estados Unidos ha gastado 22 billones de dólares más en defensa que el resto de países de la OTAN, con aproximadamente la misma población. Es el equivalente a dos tercios de la deuda de nuestro Gobierno. Europa ha estado gastando su dinero en el estado del bienestar y es hora de que gaste más. Todos han estado de acuerdo, excepto España", ha recordado.

El ministro de economía estadounidense, además, ha recomendado a la UE que ponga en práctica el Informe Draghi para mejorar la competitividad del continente. En esta línea, ha asegurado que ejecutivos tecnológicos le han dicho que es más fácil hacer negocios en China que en Europa. "La mentalidad debe cambiar hacia una mentalidad de crecimiento. La invitación del presidente Trump es: estamos creciendo y desregulando, únanse a nosotros", ha sostenido.