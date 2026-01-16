España suma 204.659 trabajadores extranjeros en 2025 por el tirón de Venezuela y Colombia

La Seguridad Social registró 204.659 afiliados extranjeros más durante 2025, hasta alcanzar los 3.085.477 de cotizantes foráneos y alcanzó la mayor cifra a cierre de año, con Venezuela y Colombia como los países que más trabajadores aportaron al mercado laboral el pasado año.

Según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, los trabajadores extranjeros representan ya el 14,1 % del total de cotizantes a la Seguridad Social, seis décimas más que el año anterior.

El número de trabajadores procedentes de Venezuela es el que más ha crecido en el último año, con 40.614 afiliados medios más, seguido por Colombia (28.929 más) y Marruecos (26.839 más).

No obstante, del conjunto de nacionalidades, Marruecos encabeza la lista de países de los que proviene el mayor número de cotizantes, con 373.436 personas, seguido por Rumanía (336.530), Colombia (250.248), Venezuela (215.735), Italia (204.700) y China (128.113).

Del total de trabajadores extranjeros en España, 2.163.156 procedían de países extracomunitarios y 922.321 de la Unión Europea.

"El balance de 2025 demuestra que la aportación de las personas extranjeras es estructural y decisiva para el crecimiento del empleo, la sostenibilidad del sistema de pensiones y la prosperidad compartida de nuestro país", ha señalado en un comunicado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

El transporte, donde más crece el empleo extranjero

En el último año, el número de ocupados extranjeros creció en cinco sectores del régimen general por encima del 10 %, encabezados por el transporte y almacenamiento (26 % más), seguido por el suministro de agua, construcción y agricultura.

El peso de los trabajadores extranjeros resulta especialmente relevante en algunos sectores de actividad, como la hostelería, donde representan ya al 28,8 % de los afiliados; la agricultura (al 26 %), la construcción (al 23,2 %) y el transporte o las actividades administrativas (al 17,7 %).

Por su parte, el número de autónomos foráneos aumentó por encima del 6,2 %, hasta alcanzar los 496.888 y representar al 14,5 % del total de trabajadores por cuenta propia.

Este incremento en el régimen de autónomos se ha concentrado en sectores altamente cualificados, según la Seguridad Social, con alzas del 25,9 % en información y comunicaciones, del 22 % en suministro de energía, del 19,2 % en actividades profesionales, científicas y técnicas y del 14,2 % en actividades financieras y de seguros.

Por sexo, cerca de 1,8 millones son hombres, mientras que el número de mujeres supera los 1,3 millones, tras crecer cerca de un 6 % respecto a 2024 hasta representar ya al 43 % del total de trabajadores foráneos.

En el último año, el crecimiento de la afiliación extranjera ha sido especialmente intenso en Asturias, Extremadura y Galicia, comunidades donde el peso de los trabajadores foráneos sobre el total de cotizantes se sitúa aún por debajo de la media nacional.

"España es un país que acoge, pero también un país que atrae talento, esfuerzo y emprendimiento", ha subrayado Saiz.

En términos desestacionalizados, la Seguridad Social informó de que cerró 2025 en máximos históricos con más de 3,1 millones de ocupados foráneos, tras sumar 208.000 afiliados en los últimos 12 meses.

Esta cifra supone que 2025 ha finalizado con más de 800.000 afiliados más que antes de la reforma laboral y casi un millón más que en los meses previos al impacto de la pandemia, en diciembre de 2019.