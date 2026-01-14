Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

MAPA | Oficinas móviles bancarias en la Zamora ruralHumanización de La Feria de ZamoraCompra de vivienda en ZamoraZamora CF - CD Tenerife
La Seguridad Social confirma que cientos de pensionistas tendrán que devolver dinero

Las pensiones suponen uno de los mayores gastos de Estado pero un ingreso fundamental en miles de hogares

El gasto en pensiones marca un nuevo récord en 2025 al alcanzar los 189.598 millones

A. O. / LNE

Las pensiones suponen uno de los mayores gastos del Estado. También un ingreso fundamental en muchos hogares que a finales de mes reciben una paga que, en buena medida, complementa otras más pequeñas.

En este sentido no son pocos los fraudes a los que tiene que hacer frente la Seguridad Social. Y no solo tiene que ver con personas que cobran la pensión una vez que el perceptor de la misma ha fallecido. También tiene que ver con complementos como el de persona al cargo que se cobran de manera fraudulenta cuando cambian las personas.

Tabla de la cuantía de las pensiones en 2026: cuánto cobrarás según tu tipo de prestación

PI STUDIO

En la web de la Seguridad Social se dice claro: “las personas que hayan percibido indebidamente prestaciones de la Seguridad Social vendrán obligadas a reintegrar su importe”. Y ojo porque hay sanciones para quienes no cumplen con este requisito. También se especifica en la documentación que hay disponible en la citada web del Instituto de la Seguridad Social.

Gonzalo Bernardos lo tiene claro: esta es la mejor fecha para rescatar un plan de pensiones

PI STUDIO

Respuesta subsidiaria

“Quienes, por acción u omisión, hayan contribuido a posibilitar dichas percepciones, responderán subsidiariamente con los perceptores del reintegro de las mismas, salvo buena fe probada”, añaden llegando incluso a imponer un plazo para las citadas devoluciones. “La obligación de reintegro del importe de las prestaciones indebidamente percibidas prescribirá a los 4 años, contados a partir de la fecha de su cobro, o desde que fue posible ejercitar la acción para exigir su devolución, con independencia de la causa que originó la percepción indebida, incluidos los supuestos de revisión de las prestaciones por error imputable a la Entidad gestora”.

