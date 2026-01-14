China supera por primera vez el billón de euros en superávit pese a los aranceles de EEUU

Es un hecho. China ha vuelto a confirmar su primacía en el comercio a nivel global, esta vez logrando un hito que nunca había conseguido en su historia: superar el billón de euros (un trillón de dólares) en superávit comercial, pese a la ofensiva arancelaria del presidente de EEUU, Donald Trump, que ha supuesto una ola disruptiva a nivel comercial en el mundo y ha hundido los intercambios de bienes entre ambos países.

Desde el encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping en Gyeongju (Corea del Sur), con motivo del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la guerra comercial entre ambos países se encuentra en pausa, pero han sido varios los intercambios de hostilidades entre ambas potencias en 2025, que han hecho mella en las cifras comerciales mutuas.

Así, la potencia presidida por Xi Jinping ha registrado en sus cuentas un incremento del 19,8% de superávit respecto al año pasado. Solo en exportaciones, China ha vendido productos por valor de 3,77 billones de euros (3,23 trillones de dólares), lo que representa un alza del 3,2% respecto a 2024. Mientras tanto, las importaciones ascendieron hasta los 2,21 billones de euros (2,58 trillones de dólares), manteniéndose relativamente estables respecto al ejercicio pasado.

Un cambio de rumbo

China ha logrado este hito a través del redireccionamiento de su comercio global. Debido a las hostilidades de Estados Unidos, el país ha virado su foco hacia otros territorios, destacando el Sudeste Asiático, África y Latinoamérica. A través de esta estrategia, China ha logrado no solo que su balanza comercial no se vea afectada por el distanciamiento con Occidente, sino engrosar aún más sus cifras.

Solo en el mes de diciembre, las exportaciones de China alcanzaron la cifra de 306.907 millones de euros (357.780 millones de dólares), lo que supone un 6,6% más que en el mismo mes de 2024. Por su parte, en cuanto a las importaciones, estas crecieron de forma similar, un 5,7%, hasta los 208.996 millones de euros (243.640 millones de dólares). Con estas cifras, el saldo comercial positivo del último mes del año ascendió a 97.910 millones de euros (114.140 millones de dólares).

Cae el comercio con EEUU, crece con Europa y Asia

A pesar de que las relaciones comerciales se han enfriado, China y EEUU siguen comerciando entre sí. Sin embargo, las exportaciones se la potencia asiática hacia su rival en Occidente se hundieron un 20% a nivel interanual, hasta los 360.322 millones de euros (420.050 millones de dólares), mientras que las compras de productos estadounidenses ascendieron hasta los 119.833 millones de euros (139.697 millones de dólares), lo que supone un descenso del 14,6%.

El lugar que ha perdido EEUU como socio comercial preferente lo han ocupado otros bloques, que han visto crecer sus compras de productos chinos. Es el caso de la Unión Europea, que adquirió bienes procedentes de China por valor de 480.329 millones de euros (559.949 millones de dólares), un 8,4% más que en 2024. Por su parte, las exportaciones de productos europeos hacia Oriente cayó en 2025, un 0,4%, hasta los 230.038 millones de euros (268.169 millones de dólares).

Es preciso recordar que, además de con EEUU, China ha chocado a nivel comercial también con la Unión Europea. La potencia asiática ha impuesto tarifas agresivas sobre productos comunitarios entre los que destacan el cerdo, sobre el que pesa una tarifa del 19,8%, y los lácteos, del 42,7%, aunque estos son provisionales. Por su parte, la Unión Europea ha castigado la importación de productos de bajo coste procedentes de plataformas como Temu y Shein, eliminando el umbral de 150 por debajo del cual los productos entraban sin aranceles, así como sobre los vehículos eléctricos, sobre los que pesaba un arancel cercano al 45%, aunque ambos bloques ya negocian para revertirlo.

Sin embargo, si un territorio ha absorbido el puesto que ha liberado EEUU, han sido los países de ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) —Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Birmania, Singapur, Tailandia, Vietnam y Timor Oriental—, que han adquirido productos chinos por valor de 570.627 millones de euros (665.215 millones de dólares), lo que representa un alza del 13,4% respecto al año anterior. Por su parte, China importó de la región productos por valor de 334.057 millones de euros (389.431 millones de dólares), un 1,6% menos.