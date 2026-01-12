Iberdrola celebra sus 125 años en 2026 con un amplio programa de actividades dirigido a toda la sociedad española

Iberdrola ha presentado este lunes un extenso programa para celebrar sus 125 años con el conjunto de la sociedad. Bajo el lema 125 años luz, que evoca la transformación de la compañía a lo largo de su historia y también sus magníficas perspectivas de futuro, la empresa desplegará por toda España una intensa actividad estos doce meses, que incluye exposiciones de tecnología y arte, festivales de música, eventos sociales e iluminaciones de edificios singulares para celebrar con sus empleados, clientes, accionistas y el público en general la trayectoria de la empresa, que señalan que en toda su historia ha estado marcada "por el compromiso con las personas y su contribución al desarrollo y el progreso a través de la electrificación".

Desde su fundación como Hidroeléctrica Ibérica en Bilbao el 19 de julio de 1901, Iberdrola ha recorrido un largo camino hasta convertirse en la primera eléctrica europea por capitalización bursátil y una de las dos mayores del mundo. En los últimos 25 años, su crecimiento y su expansión internacional la han consolidado como un Grupo global que da servicio a 100 millones de personas e impulsa la internacionalización de cientos de empresas españolas. Hoy, sus inversiones y compras sostienen 120.000 empleos en España y más de medio millón en todo el mundo.

De los Saltos del Duero al liderazgo energético global

El compromiso de Iberdrola con Castilla y León se enmarca en una profunda vinculación histórica con Zamora, donde la compañía dio sus primeros pasos y desde la que ha impulsado, generación tras generación, la transición hacia un modelo energético más limpio, renovable y competitivo. Esta apuesta pionera comenzó precisamente con la promoción de los emblemáticos Saltos del Duero, (Ricobayo, Villalcampo, Castro, Almendra, Aldeadávila y Saucelle) que en el siglo XX fueron auténticos motores de desarrollo económico, social y tecnológico para Zamora y Salamanca.

Ciento veinticinco años después, ese compromiso se ha consolidado, situando a Iberdrola como líder energético global y referente en la transformación sostenible del sector. En Castilla y León, la compañía gestiona actualmente más de 6.200 MW de potencia renovable —de los cuales más de 3.500 MW son hidroeléctricos—, lo que consolida a la comunidad como la región con mayor capacidad “verde” instalada por Iberdrola en España.

El nacimiento y desarrollo de estas infraestructuras hidroeléctricas representa uno de los hitos más relevantes de la historia centenaria de Iberdrola en nuestro país. Es una historia construida sobre el esfuerzo y la visión de varias generaciones, que han sabido aprovechar cada oportunidad para responder a las demandas de desarrollo industrial y bienestar social, siempre con el objetivo de contribuir a una sociedad más sostenible, innovadora y comprometida con su entorno.

Programa por toda la geografía española

Dentro del amplio calendario de iniciativas previstas para celebrar el 125 aniversario, el Museo de Bellas Artes de Bilbao acogerá, a partir de abril y coincidiendo con su reapertura tras las obras de ampliación, una muestra con obras de la colección Iberdrola ligadas a su evolución en el tiempo, con un paseo por la historia de la compañía en imágenes.

El gran acto institucional para conmemorar el nacimiento de la empresa tendrá lugar en junio, en Torre Iberdrola (Bilbao), donde se presentará el libro del 125 aniversario, en una jornada que contará con la participación de la Orquesta Sinfónica y la Sociedad Coral de Bilbao. Además, se ofrecerá un espectáculo de luces y actuaciones musicales abierto al público, con la participación de artistas de prestigio nacional e internacional.

La música tendrá un papel protagonista en otros dos grandes festivales que se celebrarán en el espacio Iberdrola Music, en Madrid, en junio, con las actuaciones de Lenny Kravitz, Manuel Carrasco y Ana Mena, entre otros; y en el Roig Arena, en Valencia, en noviembre, cuyo cartel se anunciará próximamente. Con la compra de las entradas, que se pondrán a la venta en breve, se contribuirá a proyectos sociales.

El Roig Arena será también sede de un foro que abordará el impacto social y el efecto tractor de la actividad de Iberdrola en todo el mundo, a lo largo de estos 125 años, con mesas de diálogo y ponencias de expertos internacionales.

En línea con el espíritu abierto y participativo de las actividades organizadas por la compañía para celebrar sus 125 años luz, Iberdrola pondrá a disposición del público una muestra interactiva sobre la evolución de la tecnología eléctrica, con objetos históricos, maquetas, vídeos, fotografías, realidad virtual, pantallas 360º y juegos familiares que acercarán la energía a todas las edades. La exposición tendrá lugar en el espacio CentroCentro, en Madrid, entre septiembre y octubre.

Además, se iluminará cada mes de 2026 un edificio emblemático en distintos puntos del país mediante tecnología de vanguardia y sostenible para poner en valor el valioso patrimonio artístico y cultural de España. El primero de ellos será la Capilla Real del Palacio Real (Madrid), seguido de la Torre del Miguelete (Valencia), coincidiendo con el 600 aniversario de su construcción, y el Ayuntamiento de Valladolid, para terminar el año con el alumbrado del teatro y anfiteatro Mérida (Extremadura) y la basílica de Nuestra Señora de Begoña (Bilbao).

Información al alcance de todos

Iberdrola pondrá próximamente a disposición del público una página web del 125 aniversario en la que se podrá consultar toda la información sobre la agenda de eventos relacionados con el 125 aniversario. La página web contará, además, con una amplia gama de contenidos audiovisuales que pondrán rostro y darán voz a quienes han hecho posible este viaje de 125 años y están sentando ya las bases del futuro de Iberdrola. De esta manera, se mostrará, a través de historias reales, el impacto de Iberdrola en la vida de las personas y su papel para avanzar hacia un mundo más justo, fraternal, solidario y sostenible a través de un modelo energético más eficiente, seguro, innovador, competitivo y autosuficiente.