El Gobierno vasco con BBK-Kutxabank compran la tecnológica de Ayesa por 480 millones de euros

Indar Kartera, Fundación BBK, el Gobierno Vasco —a través de Finkatuz, el vehículo inversor del Instituto Vasco de Finanzas— y Teknei han cerrado un acuerdo estratégico para la adquisición de Ayesa Digital, uno de los grandes referentes en servicios digitales y soluciones tecnológicas avanzadas, hasta ahora en manos de A&M Capital Europe y la familia Manzanares, en una operación valorada en 480 millones de euros, cuyo cierre definitivo se producirá en los próximos meses tras recibir las autorizaciones regulatorias correspondientes, sin descartar la entrada de nuevos socios como Vital Fundazioa. La comunicación de la venta de la multinacional sevillana al consorcio vasco se difundió en una nota al filo de la media noche del 31 de diciembre, a punto de dar las campanadas que anuncian 2026.

La multinacional de origen sevillano llevaba meses de negociaciones y ante uno de los momentos clave de su historia. A&M Capital Europe (AMCE), el fondo de inversión que se hizo con el grueso de la compañía en 2021 y que controlaba dos tercios de su capital, decidió poner a la venta tanto su división tecnológica como la de ingeniería, esta última la que marcó el origen y la historia de la firma. La venta de esa filial de ingeniería sigue también adelante y se negocia con la empresa canadiense Colliers en una operación que se confía en que culmine en el primer trimestre de este año.

La pérdida de la sede social en Sevilla, donde Ayesa consolida resultados, puede ser una de las consecuencias de este movimiento, que supondría la salida del accionariado de la familia Manzanares. En la actualidad, según datos de su página web, Ayesa cuenta con 13.000 profesionales y presencia directa en 24 países de Europa, América, África, Asia y Oceanía.

Recuperar Ibermática

Según la comunicación de venta del consorcio vasco y Ayesa IT, la operación representa una apuesta por uno de los mayores actores tecnológicos en un sector estratégico de alto crecimiento, como el de las soluciones digitales avanzadas, y abre un nuevo ciclo de crecimiento para consolidarlo como uno de los principales proveedores de servicios digitales en Europa. El nuevo grupo nace con el objetivo de impulsar la digitalización de empresas e instituciones, desarrollando capacidades en áreas estratégicas como inteligencia artificial, ciberseguridad, cloud o quantum computing. Un sector que apuesta por la innovación y la generación de puestos de trabajo cualificados y de conocimiento avanzado. Este movimiento se debe a la intención del Gobierno vasco de recuperar Ibermática una empresa clave en Euskadi, cuya compra fue uno de los grandes movimientos estratégicos del fondo de inversión en los primeros meses tras su entrada en Ayesa.

El proyecto dará continuidad al empleo y abre nuevas oportunidades para profesionales del sector tecnológico. Con más de 11.000 trabajadores y trabajadoras y una red estatal e internacional consolidada, el grupo apostará por la atracción de talento altamente cualificado, fomentando la formación en competencias digitales y la creación de puestos de trabajo vinculados a la innovación y el desarrollo tecnológico. Además, fortalecerá la cadena de valor tecnológica y generará sinergias con pymes y startups, con el objetivo de reforzar el tejido industrial y generar un impacto positivo en la economía.

Sus capacidades le permiten acompañar a grandes organizaciones en todo el proceso de transformación digital y su cartera de clientes incluye a las principales compañías del IBEX 35, así como grandes entidades públicas y privadas.

Continuidad en la gestión

El consorcio informó de que mantendrá la confianza en la gestión del actual equipo directivo —uno de los principales activos identificados en la negociación— y apuesta por su continuidad. José Luis Manzanares, actual CEO de Ayesa Digital, se mantendrá en el cargo hasta culminar la transición. La estabilidad accionarial que proporciona el consorcio contribuirá a convertir a Ayesa Digital en un negocio autónomo ya en 2026 para que continúe desarrollando su plan de crecimiento, tanto de su cartera de clientes como de sus capacidades tecnológicas.

José Iturriaga, Director General de Indar Kartera, ha explicado que “el nuevo grupo tecnológico está llamado a jugar un papel determinante en la transformación de la industria y el desarrollo de la nueva economía. El equipo de Ayesa Digital ha conseguido crear un ecosistema de trabajo y colaboración basado en la cercanía al cliente, un valor diferencial que es fundamental preservar. Nuestro respaldo busca generar nuevas oportunidades para el talento, fortalecer las capacidades y aprovechar la escala alcanzada, manteniendo el compromiso con los principales polos tecnológicos donde opera”.

Por su parte, Joseba Lekube, CEO de Teknei, ha asegurado que “la transformación digital va a abrir oportunidades de colaboración y desde Teknei queremos aportar nuestro conocimiento de la industria digital y tecnológica en un proyecto ilusionante para todas las personas que forman parte de Ayesa Digital”.

El Consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d´Anjou, ha afirmado que “esta adquisición para el crecimiento de una empresa líder en su sector es otro ejemplo más de lo que la Alianza Financiera Vasca puede conseguir uniendo nuestras fuerzas”. Por su parte, el consejero de Industria, Mikel Jauregi, ha apuntado que “las soluciones digitales avanzadas es un sector HAZI en el Plan de Industria – Euskadi 2030 y también se enmarca en el eje de actuación de ‘mejor industria’. Nuestra industria necesita socios tecnológicos con conocimiento avanzado que les acompañe en la transformación digital y les haga más competitivos”.

José Luis Manzanares, CEO de Ayesa, ha señalado que “este cambio de ciclo da respuesta a la dimensión que ha alcanzado el proyecto, que exige nuevo capital y una clara vocación de largo plazo para impulsar su consolidación en un mercado altamente competitivo. Nuestro objetivo de construir uno de los principales actores tecnológicos del país, con capacidades end to end, está hoy plenamente cumplido”.

Entre los grandes actores tecnológicos del mercado

El negocio digital de Ayesa que adquiere el consorcio vasco incluye también a la antigua Ibermática. Ayesa Digital se ha consolidado como uno de los principales referentes en servicios tecnológicos en España —situándose entre los cinco principales actores del sector— y al nivel de los grandes grupos internacionales.

Su liderazgo se sustenta en una trayectoria de crecimiento que integra compañías emblemáticas como Ibermática, así como incorporaciones recientes como M2C, Proxya y Emergya, esta última especializada en soluciones cloud e inteligencia artificial y reconocida como el principal partner de Google en España. Esta combinación de capacidades, innovación y escala posiciona al nuevo grupo como un actor estratégico para liderar la transformación digital en Europa.

Desde la inversión de A&M Capital Europe en 2022, Ayesa Digital ha triplicado su facturación, que supera los 569 millones de euros, y genera un Ebitda de casi 50 millones de euros. La compañía opera en la práctica totalidad del mercado nacional y cuenta con presencia permanente en Reino Unido, Estados Unidos, México, Colombia, Perú y Chile.

JB Capital y Cuatrecasas han actuado como asesores financiero y legal del consorcio, mientras que Deloitte y Barrilero han participado en la due diligence. Por su parte, A&M Capital Europe y Ayesa han contado con Houlihan Lokey como asesor financiero, con Pérez-Llorca y Weil, Gotshal & Manges como asesores legales, y con Alvarez & Marsal como asesor operacional en la separación corporativa.

Sobre los socios del consorcio

Indar Kartera, con sede en San Sebastián, es un vehículo de inversión de Kutxabank, que apoya el desarrollo a largo plazo de empresas tractoras de su entorno con un modelo de negocio consolidado o inmersas en proyectos de crecimiento y expansión. Sus inversiones se realizan bajo criterios de mercado, reforzando el papel de Kutxabank como dinamizador del tejido económico e industrial y generador de empleo.

La Fundación BBK es una fundación bancaria privada sin ánimo de lucro cuyo propósito es promover el desarrollo social, cultural y económico en Vizcaya y Euskadi. Destaca por su participación del 57% en Kutxabank y por destinar recursos a proyectos sociales y culturales, además de impulsar la economía regional mediante inversiones estratégicas.

Finkatuz es una sociedad pública propiedad al 100% del Instituto Vasco de Finanzas (IVF) y financiada íntegramente por el Gobierno Vasco, cuyo objetivo es adquirir participaciones estratégicas a largo plazo en empresas del País Vasco.

Teknei es una empresa líder del sector tecnológico, con sede en Euskadi, especializada en consultoría, desarrollo de software y soluciones IT, IA y BPO. Con una facturación estimada de 300 millones de euros en 2026, cuenta con presencia en España, México y Estados Unidos, y se ha consolidado como un referente en innovación y transformación digital en sectores como banca, seguros y administración pública.