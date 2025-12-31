Amper se dispara en bolsa tras vender el 25% de su filial Elinsa por 41,2 millones y acelerar su expansión industrial

A pocas horas de cerrar el año, Grupo Amper se ha convertido en uno de los protagonistas de los parqués españoles, con una subida del 6,14% en bolsa, lo que ha llevado sus acciones a valer 0,17 euros. El repunte llega después de que la tecnológica anunciara, al cierre de la sesión del martes, la venta del 25% de su filial gallega Elinsa (Electrotécnica Industrial y Naval) por 41,2 millones de euros.

La operación se ha cerrado con la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES), entidad adscrita al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, a través de un aumento de capital dinerario canalizado mediante el Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX).

Gracias a esta inyección de recursos, Amper reforzará su actividad industrial en Galicia y Brasil, según ha comunicado a la CNMV. El mercado acogió positivamente la operación y el valor se revalorizó horas después, impulsado por el respaldo de los analistas. Desde Renta 4 destacan que la decisión permitirá duplicar la capacidad productiva de Elinsa ante la elevada demanda prevista de almacenamiento de energía, y hacerlo además sin necesidad de desembolsar capital propio, al asociarse con una entidad pública que financiará las inversiones.

Una nueva fábrica en Galicia

La expansión se desarrollará a lo largo de 2026 y se articulará en varios ejes. El principal será la construcción de una nueva fábrica en Arteixo (A Coruña), que duplicará la capacidad actual de fabricación de equipos electrónicos y soluciones de almacenamiento energético, destinados en su mayor parte a la exportación a mercados internacionales.

Una de las fábricas de producción que tiene Elinsa, filial de Amper, en A Coruña. / Elinsa

A ello se sumará la inversión en una segunda planta que complemente las capacidades de la futura fábrica de Morás, en previsión de la fuerte demanda global que anticipa la compañía. Además, Elinsa pondrá en marcha un programa de digitalización industrial, ligado a la nueva instalación, con el objetivo de mejorar la integración y la trazabilidad de los procesos productivos.

El plan incluye también un programa de desarrollo tecnológico centrado en la gestión, integración y ensamblaje de sistemas de almacenamiento energético, orientado a soluciones modulares de tamaño medio, con capacidades que oscilan entre los 20 kilovatios hora (kWh) y un megavatio hora (MWh).

Según subraya la compañía, estas inversiones contribuirán a reforzar la posición de Amper como actor de referencia en la gestión y el almacenamiento de energía de uso dual, con aplicaciones tanto en el ámbito civil como en los mercados de defensa y seguridad nacional.

Brasil, mercado clave para Elinsa

De cara al próximo ejercicio, Brasil será uno de los mercados prioritarios para Elinsa. La filial espera un notable desarrollo del negocio apoyado en acuerdos estratégicos, como el firmado con el Grupo Equatorial, una de las principales utilities del país.

El pasado 19 de diciembre, ambas compañías cerraron un contrato para la modernización y expansión de la red eléctrica en la región Centro-Oeste del estado de Pará, por un importe de 130 millones de euros (842 millones de reales, según el cambio comunicado a la CNMV).

La estrategia en el país pasa por adaptar las tecnologías a las necesidades locales y profundizar en alianzas con compañías eléctricas para desplegar soluciones de almacenamiento modulares y escalables, con el objetivo de consolidar la posición de Amper como actor estratégico en el continente americano.

Un año de fuerte revalorización

Con este impulso, Amper cierra 2025 con una revalorización bursátil del 42%, apoyada en la oleada de inversiones en defensa promovidas en Europa en el actual contexto geopolítico. Tras años de inestabilidad, el grupo inició en 2023 una profunda transformación de la mano de su nuevo accionista de referencia, Zelenza, y de su consejero delegado, en el marco del Plan Estratégico 2023-2026.

Enrique López, consejero delegado de Amper / Cedida

El objetivo es triplicar los ingresos hasta superar los 1.000 millones de euros y multiplicar por siete el resultado operativo (ebitda) en cuatro años, combinando crecimiento orgánico con la integración de pymes tecnológicas nacionales, especialmente en defensa, energías renovables —con foco en la eólica marina— y telecomunicaciones.

En este contexto, Amper aspira a actuar como empresa tractora de un ecosistema de compañías medianas y pequeñas con tecnología diferencial, pero con limitaciones para crecer o internacionalizarse. Frente a gigantes como Thales, Leonardo o Lockheed Martin, el grupo apuesta por una red de alianzas nacionales que refuerce la autonomía estratégica de España en defensa. “El Estado ha elegido a Indra como su gran campeón industrial, pero Amper puede desempeñar un papel complementario integrando compañías más pequeñas y especializadas”, explicaba su consejero delegado, Enrique López, a EL PERIÓDICO.