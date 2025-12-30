Indra logra el contrato para desarrollar el futuro carro de combate español: estas serán sus prestaciones

El Ministerio de Defensa ha adjudicado a Indra Sistemas, por casi 45 millones de euros, el desarrollo del nuevo carro de combate del Ejército, que en 2040 sustituirá a los emblemáticos tanques Leopard alemanes y a los Leclerc franceses. El antiguo Tallerón de Duro Felguera en Gijón, que se está transformado a toda velocidad para ser la sede de la nueva división de vehículos blindados de Indra –denominada Indra Land Vehicles– será el centro neurálgico para el desarrollo del nuevo carro de combate. Además, Indra busca suelo en Asturias para el campo de pruebas y tiene firmado un acuerdo con Hunosa para estudiar el aprovechamiento de antiguos terrenos mineros.

Durante el último mes, Indra ha conseguido en solitario o en alianza con Escribano Mechanical & Engineering –con la que negocia la fusión– contratos del Ministerio de Defensa de casi 8.000 millones de euros para suministrar vehículos de artillería autopropulsados sobre cadenas (343 unidades), vehículos de artillería autopropulsados sobre ruedas (193 unidades), vehículos anfibios de combate de Infantería de Marina (34 unidades) y vehículos lanzapuentes (32 unidades). Parte de los trabajos se harán en Asturias –al menos el ensamblaje final, la integración de los subsistemas de los vehículos o las pruebas de calidad–, pero se utilizarán plataformas ya desarrolladas por otros fabricantes.

El contrato que ha logrado ahora Indra por un importe de casi 45 millones –denominado "desarrollo de un sistema de combate terrestre superior (servicio de I+D)"– supone el diseño desde cero de una plataforma de carro de combate. Consistirá en una plataforma acorazada de nueva generación, concebida para operar en entornos altamente exigentes y con un nivel de prestaciones que supere ampliamente las capacidades actuales de los tanques Leopard y Leclerc del Ejército Español. Según el pliego, "deberá integrar tecnologías avanzadas en materia de propulsión, protección, letalidad y conciencia situacional, garantizando una elevada movilidad táctica y estratégica, así como una plena interoperabilidad en entornos multinacionales". Tendrá una arquitectura digital, abierta y escalable, que permitirá su evolución tecnológica sostenida durante el ciclo de vida, facilitando la incorporación de mejoras futuras sin rediseños estructurales.