El gasto en pensiones marca un nuevo récord en 2025 al alcanzar los 189.598 millones.

La Seguridad Social ha desembolsado 189.598 millones de euros este año para hacer frente al pago de las pensiones contributivas, una cifra que supone un nuevo récord de la serie histórica y un incremento del 6,2 % respecto a los 178.500 millones abonados en 2024.

Según los datos proporcionados este viernes por el Ministerio de Inclusión, en la nómina de diciembre se abonaron 10,4 millones de pensiones a 9,4 millones de pensionistas, repartiendo 13.750 millones de euros.

Con ella, en 2025 la Seguridad Social ha abonado 162.985 millones de euros en la nómina mensual, a lo que se suman los 26.413 millones de las dos pagas extra que se reparten en junio y en noviembre, hasta alcanzar los citados 189.598 millones.

Un año antes, la Seguridad Social repartió 153.495 millones para abonar la nómina mensual, así como otros 25.043 millones en las extras, hasta alcanzar los 178.500.

Si se tienen en cuenta además las clases pasivas, el gasto en pensiones este año ha superado los 200.000 millones de euros, ya que a los 189.598 millones de gasto en pensiones contributivas habría que sumar otros 20.129 millones abonados entre enero y noviembre (último dato disponible).

El año pasado, el gasto total en pensiones (contributivas y clases pasivas -con el año completo-) alcanzó los 200.738 millones de euros.

En los últimos presupuestos generales del Estado aprobados, el gasto presupuestado ascendió a 190.687 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 11,4 % respecto a 2022.

De estos, para pensiones contributivas se destinaban 166.777 millones de euros, un 11,2 % más por la revalorización de las cuantías, el incremento del colectivo de pensionistas y la variación de la pensión media, en tanto que para las de clases pasivas se dedicaban 20.418 millones de euros.

Para 2026, los más de 10,4 millones de pensiones contributivas subirán alrededor de un 2,7 %.

Tres de cada cuatro euros, para pensiones de jubilación

Atendiendo a la nómina de las pensiones de diciembre, tres cuartas partes del importe total abonado corresponden a las de jubilación, con 10.054,1 millones, seguidas por las de viudedad (2.203 millones), incapacidad permanente (1.278,7 millones) orfandad (177,7 millones) y prestaciones en favor de familiares (36,7 millones).

La pensión media del sistema se ha situado en 1.317,7 euros mensuales, lo que representa un aumento del 4,4 % respecto a hace un año, con diferencias entre los distintos tipos, siendo la más elevada la de jubilación, que perciben cerca de 6,6 millones de personas (más de dos tercios del total), de 1.512,7 euros mensuales de media.

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del régimen general es de 1.670,9 euros mensuales, mientras que para los autónomos es de 1.013,4 euros al mes.

En las nuevas altas de jubilación, la cuantía media del sistema es de 1.594,1 euros, según los últimos datos disponibles (noviembre), siendo más elevada la del régimen general, con 1.700 euros.

En noviembre, 1,24 millones de pensiones incluyeron el complemento para la reducción de la brecha de género (de un importe medio de 75,1 euros mensuales), de las que el 81,7 % correspondieron a mujeres (1.012.302).

Además, la nómina mensual de pensiones de clases pasivas ascendió a 1.715,7 millones de euros en noviembre (último dato disponible), cifra que aumentó un 6,4 % y que se destinó a abonar 735.663 prestaciones.