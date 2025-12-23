Casa Tarradellas adquiere a Nestlé el 40% que no controlaba en Herta Foods

El grupo de alimentación barcelonés Casa Tarradellas ha adquirido el 40% del conglomerado europeo de charcutería y productos cárnicos Herta Foods, que aún se encontraba en manos de Nestlé. Esta es la principal noticia que se extrae de un comunicado emitido por la compañía este martes.

De esta forma, las dos empresas del sector de la alimentación dan por finalizada su 'joint venture', concebida en 2019, después de que en dicho año Casa Tarradellas adquiriese un 60% del capital de Herta Foods en manos de Nestlé, por un importe de 414 millones de euros. Con la operación hoy anunciada, Herta pasa a ser completamente de la barcelonesa. La cuantía de la operación no ha trascendido.

El grupo con sede en Gurb (Barcelona) se encuentra en la actualidad presidido por su fundador, Josep Terradellas Arcarons, y sus comienzos fueron los de una empresa familiar, que posteriormente se convirtió en una marca clave en los supermercados españoles. Entre sus productos más emblemáticos destacan las pizzas precocinadas, fiambres loncheados, patés y el espetec, sin duda el más emblemático.

Crecimiento sostenido

La compañía cerró el ejercicio de 2024 con una facturación de 1.501 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,9% respecto al año anterior. En el momento de presentación, la empresa subrayó que este resultado es fruto de "un crecimiento sostenido" basado en sus inversiones en innovación, sostenibilidad y talento.

A principios de 2025, Casa Tarradellas puso en marcha su segundo molino, una tecnología que ha supuesto una inversión de 25 millones de euros y que permite moler 12,5 toneladas de trigo por hora. De este modo, entre los dos molinos de que dispone la firma, se pueden obtener hasta las 30 toneladas de harina por hora.

"Con el segundo molino, que se suma al que pusimos en marcha en 2010, nos aseguramos la trazabilidad completa del trigo de nuestros productores y reforzamos la autonomía sobre un ingrediente tan esencial como la harina", aseguró en aquel momento la directora de comunicación de Casa Tarradellas, Miquelina Saborit.

En línea con su estrategia para seguir expandiéndose, la compañía impulsó durante 2024 29 proyectos de I+D+I vinculados a la calidad, seguridad alimentaria, sostenibilidad, mejoras ergonómicas y automatización de procesos. Además, la empresa dispone de una superficie de captación solar de 181.266 metros cuadrados, lo que supone un incremento respecto a 2023 y un crecimiento de la autoproducción del 9%. Así, una cuarta parte de la electricidad que se consume en los procesos de producción de Casa Tarradellas se genera a partir de fuentes renovables propias y el 100% de la energía eléctrica cuenta con el certificado de origen renovable.