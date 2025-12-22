El Gobierno convoca 17.986 plazas de empleo público en la Administración General del Estado

La Secretaría de Estado de Función Pública ha publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la convocatoria de 17.986 plazas para el ingreso en distintos cuerpos de la Administración General del Estado y ha encargado su realización a la Comisión Permanente de Selección.

En concreto, las plazas corresponden a cinco cuerpos en su modalidad de turno libre y promoción interna: administrativos y técnicos auxiliares de informática (C1), auxiliares de la Administración (C2), gestión de la Administración Civil del Estado y de gestión de sistemas e informática de la Administración del Estado (A2).

Descripción de las plazas

Para el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado habrá 1.700 plazas de turno libre (156 para el cupo de discapacidad) y 720 para promoción interna, mientras que para el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado se ofrecen 2.512 plazas (230 para el cupo de discapacidad) y 6.178 de promoción interna.

Para el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado habrá 1.030 plazas (186 para el cupo de discapacidad) y 340 de promoción interna; en el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado se convocan 1.356 plazas (255 para discapacidad) y 2.950 para promoción interna; y para el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración General del Estado, un total de 680 plazas y 520 de promoción interna.

Según el Gobierno, esta convocatoria tiene por objetivo promover un empleo público "proactivo, innovador e inclusivo" e impulsar "la atracción y retención de talento" mediante procesos de selección basados en la "igualdad, mérito y capacidad".

Las personas interesadas dispondrán de un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles a partir de este lunes, debiendo cumplimentar y presentar la solicitud de admisión 790 para poder participar en estas pruebas selectivas.