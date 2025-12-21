Óscar Puente: "En Sanabria están obsesionados con la frecuencia de AVE de la mañana"

¿Recuperará Renfe algunas de las frecuencias suprimidas en paradas intermedias de la línea de alta velocidad Madrid-Galicia, como Agudiña o Sanabria, o por contra valora reestructurar algún servicio diario para que sea directo entre Galicia y Madrid sin parada en Castilla y León?

El planteamiento que me hace el territorio es el de Puebla de Sanabria y estamos estudiando cómo podemos dar satisfacción a esa petición. Bien con un tren de Lugo y una combinación con Orense y darles una frecuencia más a primera hora o bien recolocando. Porque están muy obsesionados con la frecuencia de mañana. Pues estamos trabajando a ver cómo podemos devolvérsela. Si quiero poner las cosas en perspectiva, es decir, el municipio donde está ubicada la estación Otero de Sanabria tiene, no sé si, 400 habitantes. Sanabria tiene mil y pico y en fin, el área de influencia no es muy grande desde el punto de vista poblacional. Tenía ocho frecuencias diarias de alta velocidad y ahora tiene seis. Ponferrada no las tiene, por poner un ejemplo.

"Quizá el potencial de viajeros de esa zona no es el que creen quienes viven en ella"

Pongamos las cosas en su justo término. Puebla de Sanabria tiene seis frecuencias diarias de alta velocidad, tres en un sentido y tres en otro. Vamos a intentar a ver si somos capaces de dar satisfacción a esa demanda de la primera hora y que recuperen un poco lo que tenían, pero no tiene sentido de verdad la dimensión que ha cogido este tema, teniendo en cuenta el alcance que tiene. Y en segundo lugar, tengo que decir, para sorpresa probablemente de muchos, que con el cambio que se ha hecho, con la reestructuración que se ha hecho de horarios, ha crecido un 30% los usuarios de la estación de Puebla de Sanabria. A lo mejor ellos no tienen las claves, Renfe sí, Renfe tiene el Big Data, tiene los números y ha ajustado las frecuencias, suprimiendo una de las ocho, consiguiendo que incremente el número de pasajeros que suben y bajan en esa estación un 30%. Quizá porque el potencial de viajeros de esa zona no es el que creen quienes viven en ella, igual el potencial es otro, y parece que Renfe sabe cuál es ese potencial porque ha conseguido que se suba más gente y se baje más gente en esa estación.

Bruselas ha declarado sin medias tintas, ilegal el peaje de la AP9. ¿Por qué no se rescata ya la concesión? ¿Hay una estrategia de demorar cualquier resolución en los juzgados?

A ver, primero hay un error de concepto y es considerar que la Comisión hace declaraciones de ilegalidad. No, eso lo hace el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y por lo tanto, hasta que eso no se pronuncie, la Comisión ha expresado una opinión. Obviamente tiene un valor muy importante, pero no tiene valor jurídico. Será en todo caso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien tendrá que pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de la concesión.

En segundo lugar, yo creo que todo el mundo tiene que tener claro en Galicia, si no lo tienen claro pues volveré a ahondar en el mensaje, que esa concesión se va a ir a los 78 años de duración como consecuencia de decisiones tomadas por el Partido Popular en exclusiva. Es que nosotros no hemos participado en nada que tenga que ver. Me sorprende. Voy a decirlo en castellano para que se entienda. Me sorprende el morro que le echa la Junta de Galicia y el PP en este tema. Cuando si esa concesión está en vigor es porque el señor Aznar en el año 2000, faltando 23 años para que esa concesión venciera, la amplió por otros 25 hasta 2048. Es que si hay alguien que no puede decir una palabra sobre este tema es el Partido Popular. Esto es así. Entonces a mí se me abren las carnes cuando me vienen al Senado o al Congreso con preguntas de este tipo, diciendo que tenéis que quitar el peaje. Pero si lo pusísteis vosotros. Y claro, ¿cuál es la situación en la que está el gobierno de España? La situación en la que está este gobierno es que hay una concesión en vigor y que hay por tanto unos intereses privados basados en unas decisiones administrativas.

Para rescatar esa concesión habría que, primero, salvar dificultades jurídicas muy serias y segundo abonar indemnizaciones milmillonarias, de muchos miles de millones. Cuando es gratis todo el mundo se apunta a un bombardeo, pero la realidad es que rescatar esa concesión es un tema complejísimo desde el punto de vista jurídico y costosísimo desde el punto de vista económico. ¿Qué estamos haciendo entre tanto? Bonificar al usuario recurrente. Es que esa autopista tiene una bonificación que llega en algunos casos al 75% y más para los usuarios recurrentes.

"No se puede decir que habrá AVE en el último rincón, autovía, mejores trenes y liberalización de peajes con bajadas de impuestos"

El usuario que tiene que coger, para ir a trabajar, esa vía tiene unas bonificaciones que ya nos han costado en torno a 400 millones de euros a todos. Estamos haciendo lo que podemos. No es un capricho. ¿Qué hacemos? ¿Y si libero la del Huerna (Asturias) y la de Galicia? Que entre las dos, la millonada que van a sumar, la milmillonada, que hacemos con la AP7 de Málaga? ¿También la libero y la rescato? Y entonces ¿a cuánto dinero nos vamos? No se puede trasladar al ciudadano que queremos tren de alta velocidad hasta el último rincón, por supuesto autovía, liberar los peajes, los mejores trenes y luego decirles que además os voy a bajar los impuestos. Que me digan cómo lo van a hacer. Nosotros con los recursos disponibles estamos exprimiendo el limón al máximo.

Lo máximo que podemos hacer es lo que estamos haciendo que es bonificar. En el caso del peaje del Huerna también bonificamos al usuario recurrente en un porcentaje muy elevado y por tanto no es un impedimento para el día a día de los usuarios recurrentes que exista un peaje y es lo máximo que podemos hacer.