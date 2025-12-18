CaixaBank sustituye a Jaume Masana por Jordi Mondéjar como director de negocio

Cambio de relevancia en el comité de dirección de CaixaBank. El consejo de administración del banco ha aprobado este jueves el nombramiento de Jordi Mondéjar, hasta ahora director de riesgos, como nuevo director de negocio en sustitución de Jaume Masana, que pasará a ser director general de la aseguradora SegurCaixa Adeslas. Como responsable de toda la red comercial de oficinas, banca de particulares, banca de empresas y banca privada (grandes patrimonios), el director de negocio es uno de los directivos más relevantes de la entidad liderada por Gonzalo Gortázar como consejero delegado y primer ejecutivo y cuyo presidente no ejecutivo es Tomás Muniesa desde el pasado enero.

Jordi Mondéjar, nuevo director de negocio de CaixaBank. / CaixaBank

La sustitución en ese puesto clave ha traido consigo otros movimientos. La actual dirección de riesgos que dirigía Mondéjar se divide en dos áreas. Por un lado, habrá una dirección de admisión y seguimiento del riesgo de crédito, que estará liderada por Manuel Galarza, hasta ahora director de cumplimiento, control y 'public affairs' y uno de los pocos ejecutivos que ha logrado permanecer en la primera línea del banco de los que provenían de Bankia, donde también se ocupó de la gestión de riesgos que ahora asume. Por otro lado, se crea la dirección de gestión de riesgos y cumplimiento, que estará a cargo de Natividad Capella, nueva integrante del comité de dirección.

También se ha producido una reasignación de algunas competencias. Mariona Vicens sale reforzada al incorporar a su dirección de transformación digital y 'advanced analytics' el área de pagos y consumo (su director, Jordi Nicolau, se mantendrá como consejero delegado de la división pero saldrá del comité de dirección), así como el banco digital imagin (hasta ahora dependiente de la dirección de negocio y que seguirá teniendo al frente a Anna Canela).

Comité más pequeño

Por su parte, el área de sostenibilidad integrará la de acción social y pasará a depender de la dirección de negocio. Su director, Eugenio Solla, saldrá por tanto del comité de dirección, del que era uno de los tres únicos integrantes provenientes de Bankia (el tercero es David López, que permance como director de personas). Asimismo, la dirección de contabilidad, control de gestión y capital, cuyo responsable es Matthias Bulach, asumirá el área de 'public affairs', hasta ahora dependiente de la dirección de cumplimiento de Galarza.

Como es habitual, la nueva composición del comité de dirección, que pasa de 16 a 14 miembros con las salidas de Solla y Nicolau, está sujeta a la aprobación del Banco Central Europeo (BCE). "Con estos cambios, la entidad se adapta a un entorno cada vez más digital, impulsa la disrupción tecnológica y simplifica su estructura organizativa. Estos cambios permiten evolucionar hacia un ecosistema digital, promoviendo la innovación y la disrupción tecnológica como motor de transformación en el sector financiero", ha argumentado el banco en una nota.

A la aseguradora

Masana (Manresa, 1967) se incorporará a SegurCaixa Adeslas como director general adjunto hasta el segundo trimestre del año que viene, cuando está previsto que sustituya a Javier Murillo como director general. El directivo se incorporó a CaixaBank en 2013, tras desarrollar su carrera anteriormente en Catalunya Caixa (2010-2013), Caixa Catalunya (2008-2010) y Caixa Manresa (1996-2008). El cese en enero de 2023 de Juan Antonio Alcaraz, que no tenía buena sintonía con Gortázar, le permitió acceder a la primera línea desde el cargo que ocupaba entonces, director de la territorial de Catalunya.

Jaume Masana, hasta ahora director general de negocio de CaixaBank. / Victoria Rovira

Por su parte, Mondéjar (Darmstadt, 1968), inició su carerra como auditor en Arthur Andersen (1991 a 2000). Se incorporó a La Caixa en 2000 y fue director ejecutivo de intervención, control de gestión y capital antes de acceder al comité de dirección del banco en 2014. Desde 2016 era director de riesgos, siendo el máximo responsable de la coordinación de la gestión, seguimiento y control de los riesgos de la entidad.

En cuanto a la nueva integrante del comité de dirección, Natividad Capella (Oviedo, 1966), desde 2014 era la directora de gestión del riesgo corporativo y planificación del banco. Inició su carrera como analista de empresas en el Banco de Crédito Industrial y durante casi 10 años trabajó en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), donde llegó a ser subdirectora del área de estrategia.