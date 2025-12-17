BBVA apuesta por la economía digital y lanza una herramienta para automatizar cobros recurrentes en pymes y autónomos

BBVA ha dado un paso más en su estrategia de banca para empresas con el lanzamiento en España de una nueva solución que permite a pymes y compañías automatizar suscripciones y pagos recurrentes con tarjeta.

La iniciativa, integrada en su TPV Virtual, busca facilitar la gestión de cobros periódicos, mejorar la previsibilidad de ingresos y reducir tareas manuales en negocios con modelos de facturación recurrente.

La herramienta, denominada 'Cobros Programados con tarjeta', está pensada para empresas que cobran cuotas mensuales, servicios por suscripción, alquileres o pagos fraccionados.

En lugar de recurrir a domiciliaciones bancarias tradicionales o a gestiones manuales, el sistema permite programar cargos automáticos en la tarjeta del cliente, con total control desde el entorno digital del banco.

Uno de los principales atractivos de la solución es su simplicidad operativa. La empresa configura el plan de pagos (importe, periodicidad y duración) desde el portal del TPV Virtual.

El cliente recibe un enlace seguro para registrar su tarjeta y autorizar los cargos. A partir de ahí, los pagos se ejecutan de forma automática en las fechas previstas.

BBVA destaca que el sistema admite planes flexibles, tanto indefinidos como con fecha de finalización o con un importe total a fraccionar.

Además, esta herramienta permite pausar cobros, modificar importes o gestionar situaciones puntuales, como periodos vacacionales. Todo ello sin que la empresa tenga que manipular datos sensibles del cliente, un aspecto clave en materia de seguridad y cumplimiento normativo.

La solución también incorpora reintentos automáticos en caso de pagos fallidos, lo que contribuye a elevar la tasa de éxito de los cobros y a reducir impagos. Para los negocios, esto se traduce en mayor estabilidad de caja y menos tiempo dedicado a reclamaciones o seguimientos manuales.

Un solo registro

Desde el punto de vista del cliente final, la experiencia también se simplifica. Basta con registrar una tarjeta una sola vez para que los pagos se realicen de forma periódica y transparente, sin tener que repetir el proceso cada mes. El sistema admite incluso varias tarjetas por cliente, lo que aporta mayor flexibilidad.

Este lanzamiento se enmarca en un contexto de fuerte crecimiento de la economía de suscripción y de los pagos digitales en Europa. Cada vez más pymes adoptan modelos de ingresos recurrentes, pero no todas cuentan con herramientas sencillas para gestionarlos.

Competencia en los pagos digitales

Con esta propuesta, BBVA compite directamente con plataformas especializadas en pagos, acercando estas funcionalidades al entorno bancario tradicional.

Para el banco, el objetivo es claro: acompañar la digitalización de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas, con soluciones prácticas que impacten en su día a día. Para las pymes, supone una forma de profesionalizar su gestión de cobros, ganar tiempo y centrarse en su actividad principal.

En definitiva, BBVA apuesta por convertir el pago recurrente en un proceso automático, seguro y fácil, alineado con las nuevas formas de consumir y pagar en la economía digital.