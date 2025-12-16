Mercadona compra la empresa de envases Logifruit

Mercadona ha alcanzado un acuerdo para la adquisición de Logifruit, proveedor especialista en la gestión de envases reutilizables, con el objetivo de unificar todos sus procesos logísticos y seguir consolidando la eficiencia y sostenibilidad de su red de distribución. El acuerdo, que está pendiente de aprobación por parte de los organismos de Competencia y de las correspondientes autorizaciones administrativas habituales en este tipo de operaciones, permitirá a Mercadona capturar importantes sinergias y optimizar aún más sus recursos, lo que contribuirá a fortalecer su cadena de montaje y a seguir impulsando una estrategia logística responsable y alineada con los principios de la economía circular.

Con esta operación, las 1.600 personas que forman parte de la plantilla de Logifruit se incorporarán al equipo de Mercadona. Con este movimiento, la empresa seguirá desarrollando un modelo logístico diferencial que, a través de su compromiso con la innovación y sostenibilidad, apuesta desde su creación hace 30 años, por la excelencia en el servicio, según destaca la cadena de distribución.

David Cid, director general de Logística de Mercadona, ha agradecido a Pedro Ballester, presidente de Logifruit, la puesta en marcha de este proyecto pionero, así como la colaboración conjunta mantenida durante todos estos años y la decisión de integrarlo ahora en la estructura de la compañía para seguir impulsando la eficiencia, innovación y sostenibilidad de sus procesos logísticos.

Tres décadas

Por su parte, Pedro Ballester, presidente de Logifruit, ha destacado que “cuando iniciamos nuestra colaboración con Mercadona, en 1996, asumimos el reto de ofrecer un servicio que se ajustase a sus necesidades y que le aportase ventajas competitivas. Tres décadas después, para mí es un orgullo poder afirmar que Logifruit ha superado este reto, y ha alcanzado un grado de especialización y eficiencia que nunca imaginamos y que ahora, con esta integración estratégica, va a seguir consolidándose y añadiendo valor a Mercadona y sus proveedores”.

163 millones de facturación

Logifruit cerró 2024 con un crecimiento del 7 % en su volumen de ventas, hasta los 163 millones, a pesar del impacto de la dana en parte de sus instalaciones. Además, en dicho ejercicio puso en marcha su nueva plataforma en Almeirim (Portugal), gestionó más de 374 millones de movimientos de sus cajas y dio servicio a 1.098 clientes en España y en otros siete países.

La mercantil destinó 34 millones de euros a inversiones orientadas a reforzar su capacidad operativa, incluyendo tanto procesos de automatización como la renovación y ampliación de activos clave para su modelo logístico. La empresa cuenta con 20 millones de envases, que una vez finalizan su recorrido son reinyectados en la fabricación de nuevos envases.