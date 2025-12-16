Prensa Ibérica ha celebrado en Badajoz el foro Impulsa, un encuentro concebido para situar al Suroeste Ibérico en el centro del debate estratégico peninsular. El evento ha reunido a instituciones, empresas y expertos de España y Portugal para analizar los retos y oportunidades de un territorio que, pese a su dimensión y potencial, sigue reclamando mayor protagonismo en los grandes ejes de desarrollo europeo.

'Impulsa' pone el foco en un espacio que suma más de siete millones de habitantes si se consideran ambos lados de la frontera. Un área que cuenta con recursos energéticos, capacidad agroalimentaria, patrimonio cultural y posición geoestratégica, pero que arrastra déficits históricos en infraestructuras, conectividad y visibilidad.

CRÓNICA | El Suroeste se erige como bloque estratégico: "Estamos aquí para reivindicar el AVE que una España y Portugal"

La apertura institucional de este Foro, que busca dar al Suroeste ibérico el lugar que le corresponde, ha contado con la intervención del presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll; el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera; y el consejero de Economía de la Junta de Extremadura, Guillermo Santamaría.

"Con este encuentro pretendemos instalar en la agenda pública la idea de que el impulso del Suroeste no es solo una necesidad regional sino también una oportunidad estratégica para España y una prioridad nacional para el equilibrio y la justicia territorial", ha afirmado Javier Moll.