FORO IMPULSA

Directo | Instituciones, empresas y expertos analizan los retos y oportunidades del Suroeste español

Badajoz acoge este martes el Foro Impulsa, promovido por Prensa Ibérica, una jornada concebida para situar al Suroeste Ibérico en el centro del debate estratégico peninsular

DIRECTO FORO IMPULSA | Instituciones, empresas y expertos analizan los retos y oportunidades del Suroeste español / PI STUDIO

Javier Quintana

Badajoz

El Foro Impulsa, promovido por Prensa Ibérica, reúne este martes, 16 de diciembre, a instituciones, empresas y expertos para analizar los retos y oportunidades de un territorio que, pese a su dimensión y potencial, sigue reclamando mayor protagonismo en los grandes ejes de desarrollo europeo. El encuentro, organizado por Prensa Ibérica, nace con la voluntad de consolidarse como un espacio estable de reflexión.

Sigue aquí el 'minuto a minuto' de la jornada del Foro Impulsa.

