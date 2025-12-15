El Estado convoca más de 36.000 plazas para funcionario: fecha y cómo presentarse a las oposiciones

La oferta de empleo público de 2025 ha supuesto una de las convocatorias más ambiciosas en años recientes. El Real Decreto 651/2025, publicado en el BOE el 16 de julio, aprueba un total de 36.588 plazas para distintos cuerpos y escalas de la administración pública, incluyendo la administración general del Estado, justicia, seguridad social, fuerzas de seguridad y fuerzas armadas.

¿Qué incluye la oferta?

De las 36.588 plazas totales, 27.697 van al turno libre (nuevo ingreso) , una cifra récord, y 8.891 a promoción interna .

, una cifra récord, y . Para la Administración General del Estado (AGE) se destinan 26.889 plazas , de las cuales 20.324 son de acceso libre y 6.565 de promoción interna.

, de las cuales 20.324 son de acceso libre y 6.565 de promoción interna. Parte de la oferta comprende plazas para la Cuerpo Nacional de Policía (3.139), Guardia Civil (3.713) y las Fuerzas Armadas (2.847).

Además, se reserva un 10% de las plazas (unos 2.610) para personas con discapacidad.

¿Cuándo y cómo presentarse?

A partir de ahora, cada cuerpo convocará sus oposiciones específicas mediante anuncios independientes (detallando requisitos, plazos, instancias y examen) a publicar también en el BOE. Según la normativa, todas las convocatorias derivadas de esta oferta deberían activarse antes de finales de 2025.

Por tanto, los aspirantes interesados deben revisar periódicamente el BOE o el portal oficial de empleo público del Estado.

Ofertas recientes (plazas activas en diciembre 2025)

El BOE ha publicado recientemente 94 convocatorias con un total de 1.645 plazas para funcionaros de carrera o personal laboral fijo, en administraciones estatales, autonómicas y locales.

con un total de para funcionaros de carrera o personal laboral fijo, en administraciones estatales, autonómicas y locales. Destaca la convocatoria del Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) con 250 plazas de "información y asistencia", accesibles con título de Bachillerato o equivalente. Plazo de solicitud abierto actualmente.

de "información y asistencia", accesibles con título de Bachillerato o equivalente. Plazo de solicitud abierto actualmente. En el ámbito sanitario autonómico, se han publicado convocatorias con más de 1.600 plazas como funcionario de carrera (por ejemplo en Aragón) cuya inscripción sigue abierta hasta finales de diciembre.

como funcionario de carrera (por ejemplo en Aragón) cuya inscripción sigue abierta hasta finales de diciembre. Además, este otoño se han sumado más de 1.700 plazas en una tanda masiva de convocatorias, muchas de ellas en categorías accesibles con estudios básicos, ampliando así las oportunidades para quienes solo disponen de ESO o Bachillerato.

Qué significa para los aspirantes

Con esta OEP y las convocatorias recientes, los aspirantes cuentan con un amplio abanico de plazas disponibles, tanto para nuevo ingreso como para promoción interna. Las convocatorias abiertas ahora mismo incluyen puestos con requisitos educativos diversos, lo que abre oportunidades a perfiles con formación muy variada.

Además, dado que la OEP 2025 actúa como paraguas general, muchas de las plazas aún no se han convocado, lo que quiere decir que durante los próximos meses podrían salir decenas de nuevos procesos selectivos. Por eso, quien esté pensando en opositar ahora debe mantenerse atento al BOE y al portal oficial de empleo público del Estado.

En resumen, la OEP 2025 supone un gran impulso a la función pública en España: 36.588 plazas, con mayor proporción de acceso libre que nunca, y con convocatorias concretas ya próximas. Para quienes aspiren a una plaza fija como funcionario, este final de 2025 puede ser el momento ideal para presentarse.