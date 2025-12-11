Madrid mantiene en 2026 la prórroga a los coches sin etiqueta en toda la ciudad

El Ayuntamiento de Madrid ha dado el visto bueno inicial este jueves a la nueva ordenanza de movilidad sostenible destinada a sustituir la anterior, anulada por la Justicia madrileña en 2024 por no haber medido el impacto económico de las zonas de bajas emisiones (ZBE). El nuevo texto consolida las ZBE actuales, alargar durante 2026 la prórroga a los vehículos sin etiqueta y amplía el Servicio Estacionamiento Regulado (SER).

Según ha explicado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la reforma no introduce cambios de calado en las zonas de bajas emisiones ya en vigor. Se consolidan las zonas de bajas emisiones de especial protección (ZBEDEP) de Distrito Centro y Plaza Elíptica, manteniendo tanto sus restricciones como las excepciones a la circulación recogidas en la ordenanza actual.

Asimismo, la ordenanza mantiene hasta el 31 de diciembre de 2026 la posibilidad de circular por toda la ciudad para los coches sin distintivo ambiental cuyos propietarios estén empadronados en Madrid o figuren en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM). Después de esa fecha, quedarán sujetos al calendario de restricciones previsto en la propia ordenanza. El proyecto se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el lunes 15 de diciembre, y, a partir de ahí, se abrirá un periodo de 30 días de información pública para la presentación de alegaciones.

Nuevos barrios y ampliación de horario para el SER

La principal novedad para el día a día de los barrios está en el SER. El nuevo texto permitirá extender el servicio a 22 barrios de 7 distritos, sumando más de 77.000 nuevas plazas reguladas. Los parquímetros se extenderán por Fuencarral-El Pardo, Latina, Carabanchel, Usera y Ciudad Lineal, y llegará por primera vez a Puente de Vallecas y Moratalaz, pasando de estar presente en 13 distritos a 15.

En total, el Consistorio prevé incrementar el SER hasta las 258.985 plazas, la mayoría destinadas a residentes, lo que supone un incremento del 42,7% respecto a las 181.493 actuales. El objetivo, indican, es “garantizar una ordenación racional del espacio público” en los barrios donde la demanda de aparcamiento supera con creces la oferta disponible, especialmente por la presencia de vehículos de fuera del distrito.

También abre la puerta a alargar el horario del SER más allá del límite actual en áreas de alta demanda de aparcamiento y a aplicarlo en domingos y festivos, actualmente exentos. Actualmente, el horario general de los parquímetros llega hasta las 21:00 horas de lunes a viernes no festivos y hasta las 15:00 los sábados, mientras que los domingos y festivos no se aplica el SER.

Bicimad salta la M-30

La modificación de la OMS toca también la micromovilidad. El texto elimina la limitación que impedía a Bicimad operar fuera del término municipal de Madrid, lo que abre la puerta a que el servicio se implante en municipios limítrofes. El primero será Pozuelo de Alarcón, que estrenará este modelo de movilidad compartida nacido en la capital en 2014.

En algo más de una década, Bicimad ha pasado de 123 estaciones y 1.560 bicicletas concentradas en seis distritos (Centro, Salamanca, Arganzuela, Retiro, Moncloa-Aravaca y Chamberí) a una red de 630 estaciones y 7.735 bicis repartidas por los 21 distritos, tras la renovación completa del sistema en marzo de 2023. En septiembre de este año, el servicio alcanzó un récord de uso con 66.000 viajes diarios, según los datos municipales.