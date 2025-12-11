90.000 euros para emprendimiento y empleo verde para proyectos vinculados a la transición energética

Con esa idea de fondo, Fundación Endesa ha anunciado una nueva convocatoria de ayudas para impulsar el emprendimiento verde en España, dirigida a entidades privadas sin ánimo de lucro que trabajen en iniciativas capaces de crear trabajo en ámbitos directamente vinculados a la economía verde. La propuesta se enmarca en el plan estratégico 2024-2027 de la Fundación y, en concreto, en su área de Empleo y Emprendimiento verde, desde la que se busca apoyar proyectos sociales que conecten innovación, sostenibilidad y empleabilidad. El objetivo explícito es identificar y respaldar iniciativas que contribuyan de manera directa a generar empleo en sectores clave del nuevo modelo productivo.

Tres proyectos, 30.000 euros cada uno

La convocatoria contará con una dotación total de 90.000 euros, que se distribuirá entre tres proyectos ganadores. Cada iniciativa seleccionada recibirá 30.000 euros, destinados íntegramente al desarrollo y ejecución del proyecto, según las bases legales del procedimiento.

El planteamiento, según el texto de la convocatoria, busca reforzar el compromiso de Fundación Endesa con el desarrollo sostenible y con la creación de oportunidades laborales inclusivas, apostando por políticas que pongan a las personas en el centro del cambio energético. Es decir: no solo acelerar la descarbonización, sino hacerlo con un enfoque de transición justa, en el que el empleo y la formación no queden en segundo plano.

A quién va dirigida la ayuda

La convocatoria está orientada a entidades privadas sin ánimo de lucro legalmente constituidas en España. Eso incluye organizaciones con capacidad de impulsar proyectos de emprendimiento —nuevos o de reciente creación— con impacto en empleo y actividad económica, especialmente en territorios donde la transición energética puede ser una palanca de reindustrialización, modernización de servicios o fijación de población.

En cuanto al tipo de iniciativas, podrán concurrir proyectos nuevos o aquellos que ya estén en marcha, con un máximo de dos años de antigüedad.

Sectores prioritarios: del kilovatio a la economía circular

Entre los sectores considerados en las bases de la convocatoria, figuran los siguientes: Transición energética (como eje transversal)

Energías renovables y eficiencia energética

y Reducción de emisiones y tecnologías limpias

y Movilidad sostenible

Economía circular y valorización de residuos

y Construcción sostenible

Gestión del agua

Agricultura, ganadería, silvicultura y gestión forestal sostenibles

La lista de sectores es amplia, ya que el empleo verde no se limita a instalar placas o aerogeneradores. Incluye cadenas completas (materiales, mantenimiento, digitalización, logística), servicios y nuevos nichos productivos ligados a objetivos climáticos y la electrificación de la economía.

Ventana de presentación: del 1 de diciembre al 30 de enero

El plazo de presentación de candidaturas va del 1 de diciembre de 2025 a las 15:00 h hasta el 30 de enero de 2026 a las 15:00 h, exclusivamente a través de la web de Fundación Endesa, mediante el formulario de inscripción habilitado en la misma.

En la web se podrá consultar también toda la información asociada: requisitos, calendario, bases legales y procedimiento de presentación de candidaturas.

Más allá de las cifras, la convocatoria pone el foco en una transición energética que no se mide solo por objetivos de renovables o por reducción de CO₂, sino por su capacidad de generar empleos de calidad, sostener nuevas actividades y tener muy en cuenta a los territorios. En ese marco, el emprendimiento verde aparece como una herramienta doble: crea trabajo y, al mismo tiempo, fija capacidades (conocimiento, servicios, redes de colaboración) en torno a sectores que van a ser centrales en la próxima décadaSe trata de la primera convocatoria de emprendimiento verde de Fundación Endesa. Tras el cierre del plazo de inscripción, se abre un plazo de revisión de las candidaturas. El fallo del Jurado, del que forman parte prestigiosos expertos de emprendimiento y la sostenibilidad en España, se dará a conocer en un evento en el primer semestre de 2026. Las entidades ganadoras de las ayudas deberán firmar un convenio con la Fundación Endesa.

Los interesados pueden consultar toda la información en la página web de Fundación Endesa.