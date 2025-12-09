Datos del INE
El coste por hora trabajada sube un 2,1% en el tercer trimestre
El coste salarial creció un 2% en tasa anual y los otros costes aumentaron un 2,5%
EFE
Madrid
El coste laboral por hora trabajada aumentó un 2,1 % en el tercer trimestre respecto al mismo periodo del año anterior.
Según el índice de coste laboral armonizado (ICLA) publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el coste salarial creció un 2 % en tasa anual y los otros costes aumentaron un 2,5 %.
Ajustado de efectos estacionales y de calendario, el incremento del coste laboral por hora fue del 2,4 %.
- Concentración en apoyo al abogado con ictus al que un juez negó posponer un acto jurídico
- El gesto de tres sanitarios que salvó una vida en Toro: un ejemplo de vocación y solidaridad reconocido por el Ayuntamiento
- Ni hacen ni dejan hacer': la prohibición de limpiar arroyos y regatos lleva a los vecinos de varios pueblos a manifestarse
- La declaración de amor del expresidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, a la ciudad: 'Como en casa
- Rafaela Caballero Villalón, agricultura, ganadera y hostelera: "No llegué a ver el sol salir porque ya estaba trabajando en el campo"
- Aldama regresa al Ruta de la Plata: 'Me arrepiento todos los días de haber vendido el Zamora CF
- Un pueblo con encanto en Zamora que refuerza su atractivo turístico temporada tras temporada
- Un grupo alimentario europeo fija su mayor planta en Zamora y crea 432 empleos