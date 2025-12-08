El sector porcino presiona para evitar el cierre de Japón y México a sus productos y salvar los 1.200 millones que les vende al año

La crisis de la peste porcina africana (PPA) que afecta a Catalunya desde finales de noviembre ha dejado más que intranquilos a los productores de carne de cerdo y otros derivados de este animal. Sobre todo porque la mera notificación de la presencia de este virus en España ha supuesto el cierre de fronteras de los países de fuera de la Unión Europea importadores de estos alimentos. Algunos, como China, Estados Unidos o Reino Unido, han aceptado ya la denominada regionalización, lo que implica que seguirán comprando porcino a empresas españolas, salvo a aquellas situadas dentro del radio de 20 kilómetros alrededor del foco de PPA (en el caso de China, el veto se amplía, eso sí, a toda la provincia de Barcelona).

Pero hay "mercados relevantes, como Japón y México, que han cerrado sus fronteras y que suponen en conjunto unos 1.200 millones de euros en exportaciones", detalla Jesús Pérez Aguilar, director gerente de la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI), una organización en la que están representadas en torno a un millar de compañías industriales y más de 18.000 empresas ganaderas. El protocolo internacional marca que, ante una alerta sanitaria de este tipo, las compras quedan suspendidas durante al menos un año. Y por ello el sector presiona para tratar de minimizar el impacto.

"En el caso de Japón, se trata de un país importador especialmente significativo para el sector ibérico, no solo por el volumen, sino por el alto valor añadido que representa y por los importantes esfuerzos de promoción que se han realizado estos años en ese país. Precisamente por ello, estamos siguiendo muy de cerca la evolución de la situación y confiamos en que, una vez superado el foco, pueda recuperarse la normalidad comercial cuanto antes", comenta Pérez Aguilar, que subraya que, por suerte, "todo el producto destinado a Navidad ya estaba enviado y distribuido antes del cierre". El bloqueo, pues, "solo impacta en la mercancía futura, no en la que ya está en el mercado", indica el gerente de ASICI. "Queda pendiente de resolver la situación del producto en tránsito, que salió de España antes de la detección del foco, pero sabemos que el Ministerio de Agricultura está negociando con ambos países y esperamos que pueda ser aceptado sin incidencias", apunta.

Archivo - Cerdos ibéricos se alimentan en una dehesa, en una imagen de archivo. / COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS - Archivo

La clave para los distribuidores de jamón ibérico y de otros productos curados es que "son alimentos elaborados con anterioridad, especialmente los jamones de larga curación, por lo que deben poder seguir exportándose a todos los mercados, y así se está planteando en las negociaciones bilaterales con cada país", explica Pérez Aguilar. Precisamente, este lunes el conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha confirmado también que se ha llegado a un acuerdo con Corea del Sur, un mercado al que solo Catalunya vende 113 millones de euros anuales de porcino, para seguir comerciando. "En este momento no vemos riesgos adicionales porque los principales mercados están salvados", prosigue el responsable de la interprofesional. "Francia, Alemania, Italia y Portugal -que son esenciales para el ibérico- siguen operando con total normalidad", afirma.

Fuerte gasto en campañas promocionales

Los productores de jamón ibérico habían marcado este año tres puntos estratégicos en el mapa mundial: China, Reino Unido y Japón. Son, aseguran, tres países en los que la cultura española es altamente valorada y a cuyos ciudadanos no les importa, en muchos casos, gastar algo más de dinero cuando un producto es de calidad. "Y el ibérico, eso nadie lo discute, es sinónimo de calidad", afirma Raúl García Pascual, presidente de ASICI. "El chino, el británico y el japonés son tres mercados por los que las empresas que tenemos asociadas han mostrado un gran interés y en los que, por distintas razones, se han estado haciendo importantes campañas de promoción y de publicidad de este producto", agrega García Pascual.

Los productores de ibérico han estado este último año realizando importantes acciones promocionales en Japón, China y Reino Unido, como mercados alternativos a EEUU

Los tres destinos se habían escogido como vía alternativa para dar salida al ibérico español tras la subida de aranceles por parte de Estados Unidos. "Eso no significa que el sector no siga apostando por el mercado estadounidense que sigue siendo muy interesante... Significa que dadas las dificultades que el ibérico tiene para llegar al consumidor norteamericano, por las barreras arancelarias y sanitarias que impone ese país, los exportadores habían decidido diversificar", observa el director gerente de la interprofesional. En los últimos tres años, la asociación ha invertido en cada uno de los tres países (China, Japón y Reino Unido) tres millones de euros en acciones promocionales y de divulgación.

Desde 2019, las exportaciones mundiales de jamones y paletas curadas españoles han experimentado un crecimiento constante. Solo en 2024, las ventas crecieron un 11,2% hasta superar los 722 millones de euros exportados a todo el mundo, lo que supuso un crecimiento de casi el 58% respecto a 2019, según datos del Instituto de Comercio Exterior (ICEX). Europa sigue siendo el principal mercado, representando 530 millones de euros en 2024, con un crecimiento del 8,1% respecto al año anterior. De hecho, el 73,5% de las exportaciones de jamones se producen al continente europeo. América es la región con el mayor crecimiento reciente, con un incremento del 33,60% en 2024 respecto a 2023, alcanzando los 120,6 millones de euros. En cuanto a Asia, el crecimiento fue del 6,99% en 2024, con una estabilización en China y una tendencia positiva en otros mercados asiáticos.