Cajasol mueve ficha con Torre Sevilla y muestra a la Caixa "su interés" en la compra: operación de más de 130 millones de euros

Cajasol quiere comprarle Torre Sevilla a La Caixa. La noticia, adelantada por Radio Sevilla y confirmada por fuentes de la dirección de la Fundación Cajasol a El Correo de Andalucía, apunta a que la entidad que preside Antonio Pulido "tiene ese interés y así se lo ha manifestado a La Caixa" ante la decisión de poner en venta el icónico rascacielos y el centro comercial a sus pies. Las estimaciones sitúan el precio de la operación en torno a 130 millones de euros. Esta operación, según trasladan fuentes consultadas, evitaría que futuras reventas alteren condicionen la identidad y el desarrollo urbanístico del sur de la isla de la Cartuja.

Este movimiento de ficha llega justo en el momento en el que el fondo internacional Argis, una gestora de capital integrado que reúne inversión, desarrollo y operación inmobiliaria en un modelo único con fondos argentinos y con sedes en Israel y Uruguay, haya mostrado su interés por hacerse con el rascacielos que diseñó César Pelli. Argis ha sido uno de los protagonistas de operaciones de gran calado en Madrid, como la sede de Manpower o la antigua de Johnson & Johnson con el objetivo de hacer de estos espacios proyectos residenciales de lujo. La potencial compra de Torre Sevilla por un fondo extranjero arroja dudas sobre el futuro que cabría para la zona y las empresas actualmente vinculadas a este complejo.

Fuentes oficiales de Caixa trasladan su negativa a comentar esta posible compra y apelan a la confidencialidad que guía este tipo de operaciones.

Si hay una persona que conoce bien el proyecto de Torre Sevilla, su potencial y espíritu es Antonio Pulido que participó, entonces desde la antigua caja, en la gestación de este proyecto en el último tramno del mandato de Alfredo Sánchez Monteseirín.

La Caixa entró ya al final, antes de la inauguración, tras la integración de ambas entidades. El rascacielos fue inagurado en 2018 por su hasta ahora propietario, Caixabank a través de su sociedad Puerto Triana y es el edificio más alto de Andalucía.

La torre, diseñada por César Pelli, cuenta con 39 plantas, entre ellas se ubica el hotel Eurostar Torre Sevilla, operado por la cadena Hotusa. Cuenta con más de 52.000 metros cuadrados. Con más de 26.000 metros cuadrados, ocupa de la planta 25 a la 37 y dispone de un total de 244 habitaciones de distintas tipologías, desde las más económicas a la gran suite presidencial, ubicada en la planta 33 y con 150 metros cuadrados de superficie. Además, firmas como EY, Cuatrecasas, Orange, Deloitte o Ayesa tienen sus oficinas en este icónico edificio. El centro comercial a los pies de la Torre suma otros 40.000 y supera actualmente el 90% de ocupación. Además, aquí se ubica también el proyecto cultural de la Caixa, Caixafórum Sevilla que está fuera de esta operación.