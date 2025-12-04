Bolsa española
El Ibex 35 bate récords en la apertura y supera los 16.600 puntos impulsado por la banca
Sabadell, CaixaBank, BBVA y Santander lideran las subidas en una sesión marcada por el rechazo de Aedas a la OPA de Neinor y la venta de Mahindra en CIE Automotive
El Ibex 35 inicia la sesión de este jueves con una subida del 0,34%, lo que le permite superar la barrera psicológica de los 16.600 puntos y marcar nuevos máximos históricos, situándose en los 16.641,6. Con este arranque, el principal índice de la Bolsa española prolonga el tono alcista mostrado a lo largo de la semana.
En el plano corporativo, el consejo de administración de Aedas Homes ha emitido un informe desfavorable sobre la Oferta Pública de Adquisición (OPA) presentada por su rival Neinor Homes, a 21,335 euros por acción, al considerar que ese precio no es adecuado.
Además, la automovilística india Mahindra ha vendido un 3,58% del capital de CIE Automotive por 119 millones de euros mediante una colocación acelerada dirigida a inversores institucionales y/o cualificados, operación coordinada por BNP Paribas y JP Morgan.
En el ámbito macroeconómico, el Tesoro Público espera colocar este jueves entre 2.750 y 4.250 millones de euros en bonos y obligaciones del Estado, de acuerdo con los objetivos fijados por el organismo dependiente del Ministerio de Economía.
En los primeros minutos de negociación, los mayores avances dentro del Ibex 35 correspondían a Banco Sabadell (+1,33%), CaixaBank (+1,26%), BBVA (+1,23%) y Banco Santander (+1,17%). En el lado contrario, las caídas más destacadas eran las de Bankinter (-0,9%), Telefónica (-0,61%) y Enagás, cuyos títulos retrocedían un 0,5%.
Las principales plazas europeas también arrancaban la jornada en positivo: Fráncfort subía un 0,78%, París un 0,33%, Londres un 0,1% y Milán un 0,06%.
El barril de Brent, de referencia en Europa, avanzaba un 0,53%, hasta los 63 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, aumentaba un 0,64%, hasta los 59,33 dólares.
En el mercado de divisas, el euro se cambiaba por 1,1658 dólares, en tanto que la rentabilidad del bono español a 10 años descendía al 3,225%.
