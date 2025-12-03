Sigue con su estrategia de compras
Cirsa refuerza su negocio de máquinas recreativas con la adquisición de la valenciana Comatel
La operación consolida su posición en el segmento de hostelería en la Comunidad Valenciana sin impacto relevante en su deuda
Cirsa ha anunciado este miércoles la compra del 100% de las participaciones sociales de Comatel, compañía con sede en Catarroja (Valencia). Comatel es una de las principales operadoras de máquinas recreativas en locales de hostelería de la Comunidad Valenciana, por lo que la operación encaja en la estrategia de crecimiento inorgánico y adquisiciones selectivas (M&A) de Cirsa y refuerza su posición en este segmento en el mercado español.
Según ha informado la compañía, el múltiplo abonado por la transacción se sitúa en línea con operaciones previas realizadas por el grupo. La compra se financiará con la liquidez disponible y no tendrá un impacto relevante en el nivel de apalancamiento proforma de Cirsa.
Cirsa es uno de los líderes mundiales en el sector del juego y el ocio y la primera compañía del sector en España. Opera en 11 países con 452 casinos, más de 82.000 máquinas recreativas y cerca de 2.500 puntos de apuestas deportivas.
Además, dispone de un área industrial dedicada a la investigación, diseño y fabricación de máquinas recreativas y sistemas de gestión e interconexión para salas de juego, y cuenta con licencias de juego online en España, Italia, Portugal, Perú, Colombia, Panamá y México.
