¿Riesgo de burbuja? Un informa alerta de sobrevaloración del 13% en el precio de la vivienda, inferior a la alcanzada en 2008

La abrupta subida del precio de la vivienda en los últimos meses —con tasas de crecimiento que han llegado a rondar el 15%— ha despertado los fantasmas de que el mercado se encuentre en una situación de burbuja, como la que se vivió durante el anterior 'boom' inmobiliario. Teniendo en cuenta la evolución de la economía nacional y el comportamiento del 'ladrillo', un informe elaborado por la tasadora UVE Valoraciones apunta que han empezado a surgir los primeros signos de sobrevaloración, especialmente en algunos mercados, como Madrid, Barcelona, Baleares o Cantabria, aunque están lejos de los alcanzados durante 2008 e, incluso, en 2020 durante la pandemia de la Covid-19.

Con datos nacionales al cierre del segundo trimestre, el precio de la vivienda en los últimos meses, teniendo en cuenta los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), ha crecido un 12,8% más que la economía española, utilizando las cifras de evolución del producto interior bruto (PIB). Este desfase está muy por debajo del máximo del 44,2% registrado entre 2007 y 2008 y también por debajo del pico del 16,9% alcanzado en 2020 tras la crisis sanitaria, aunque en este último caso fue por el shock que supuso para la economía el confinamiento de la población. Aunque, según los autores del estudio, "no hay una burbuja generalizada en España", sí precian "desfases relevantes en determinadas comunidades autónomas" y exigen un "seguimiento más estricto".

Cataluña y Madrid lideran el desfase

"La revisión histórica de los ciclos inmobiliarios muestra que, en fases alcistas, los precios suelen crecer más que la economía, mientras que las crisis corrigen estos excesos. Sin embargo, las diferencias actuales en el comportamiento territorial aconsejan una monitorización más detallada mediante herramientas específicas de previsión. Las zonas que requieren mayor vigilancia son Cataluña, Madrid, Baleares y la provincia de Málaga y, en menor medida, Cantabria, Cádiz, Granada y Sevilla. Asimismo, las provincias de Alicante y Valencia merecen también atención debido al fuerte incremento reciente de sus precios. Los desfases actuales no justifican hablar de burbuja, pero sí muestran tensiones en áreas concretas donde la oferta es insuficiente o la demanda crece con más rapidez que la economía. Para anticipar posibles riesgos es imprescindible reforzar el análisis y mantener una vigilancia continua en las zonas más expuestas", señala Germán Pérez-Barrio, presidente de la sociedad de tasación autora del informe.

El mayor desfase entre el crecimiento de la vivienda y el de la economía se encuentra en Cataluña, donde alcanza el 15,3% —tomando con referencia lo últimos disponibles, correspondientes a 2024—, seguido de cerca por la Comunidad de Madrid, donde alcanza el 14,7%. Las otras tres regiones que presentan sobrevaloraciones teniendo en cuenta estas dos variables son Baleares, del 12%, Cantabria, del 10,3%, y Andalucía, del 9,1%. "En Cataluña, el peso del mercado de Barcelona y la influencia de Girona y Tarragona explican gran parte del diferencial observado, y en Andalucía el comportamiento de Málaga, junto con Cádiz, Granada y Sevilla, impulsa también un desfase por encima del promedio", matizan desde UVE Valoraciones. En el otro extremo se encuentra cuatro regiones, donde el PIB ha aumentado más que el precio de la vivienda. Comunidades como Castilla y León y Galicia presentan una diferencia inferior al 1%, pero en el caso de Extremadura y Castilla-La Mancha esta es reseñable, ya que alcanza el 13,1% y el 13,4%, respectivamente.