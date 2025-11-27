El Ibex arranca plano y mantiene los 16.300 puntos impulsado por Acciona Energía y Rovi

El Ibex 35 ha arrancado la sesión de este jueves con una leve subida del 0,07%, que le permite conservar holgadamente la cota psicológica y cercana a máximos históricos de los 16.300 puntos, al situarse en los 16.373,1 entero. En los primeros compases de la jornada, las mayores subidas dentro del Ibex 35 eran para Acciona Energía (+0,97%) y Rovi (+0,68%), mientras que al frente de los descensos se situaban Cellnex (-0,5%), Banco Santander (-0,39%) y ArcelorMittal (-0,19%).

Las principales Bolsas europeas iniciaban la sesión con tono mixto. Fráncfort avanzaba un 0,1%, en tanto que Londres, París y Milán retrocedían un 0,25%, un 0,18% y un 0,14%, respectivamente.

En el plano empresarial, Acciona Energía ha cerrado un acuerdo con Cennergi, filial de Exxaro Resources Limited y uno de los mayores productores independientes de renovables en Sudáfrica, para vender su participación en dos activos de energía limpia que suman 232 megavatios (MW) de potencia, por un valor empresarial de 255 millones de euros.

Por su parte, Audax Renovables, la energética fundada por José Elías, ultima un acuerdo mayorista con MasOrange para desembarcar en el negocio de las telecomunicaciones en 2026, según indicaron a Europa Press fuentes del mercado.

Asimismo, la candidata a consejera independiente de Indra, Mónica Helena Espinosa, ha decidido renunciar a incorporarse al máximo órgano de decisión de la compañía después de que Endesa se lo vetara, tal y como ha comunicado en una carta remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En el ámbito macroeconómico, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas se disparó un 12,2% en septiembre respecto al mismo mes de 2024, hasta 46.120 préstamos, su nivel más alto en un mes de septiembre desde 2010, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el mercado de materias primas, el precio del barril de Brent, de referencia en Europa, cedía un 0,06% en la apertura hasta los 62,5 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, se mantenía prácticamente estable en 58,65 dólares.

En el mercado de divisas, el euro se cambiaba por 1,1591 dólares, y la rentabilidad del bono español a diez años descendía hasta el 3,155%.