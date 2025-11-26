En directo | Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia: "Hay gente que teoriza mucho sobre vivienda, y no ha construido ni una"

El grupo de comunicación Prensa Ibérica, al que pertenece este periódico, celebra en Madrid el foro España 360, que da voz durante tres días a dirigentes políticos regionales, empresarios y expertos en busca de ideas y soluciones para los principales desafíos que afronta el país en la actualidad. Tras la intervención este martes de Jorge Azcón (Aragón), los presidentes autonómicos Salvador Illa (Cataluña), Marga Prohens (Baleares), Adrián Barbón (Asturias) y Alfonso Rueda (Galicia) también participarán en una cita que tiene por objetivo identificar las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos, compartir aprendizajes y conectar a España a través de una conversación entre autonomías.

Rueda: "Hay que afrontar el problema de los centros urbanos, con muchos bajos vacíos" Rueda ha lamentado la situación de tantos locales en desuso que se encuentran en los centros urbanos de las grandes ciudades. Para el presidente, una solución para estos bajos comerciales es acondicionarlos y ponerles a disposición para alquiler social de vivienda.

Rueda: "Los ayuntamientos tienen capacidad para hacer vivienda, hay que animarlos" El presidente ha informado de que la Xunta aportará ayudas a los ayuntamientos gallegos, que "tienen capacidad" para fomentar la vivienda social.

Rueda: "La colaboración público-privada es fundamental" Para Rueda, es "fundamental" ayudar y colaborar con los promotores privados. "No podemos hablar mal de ellos, nosotros queremos hacer todo lo contrario, tenemos que darles un estímulo". En este orden, ha indicado que la Xunta aportará 15 millones de euros para promociones público-privadas.

Galicia construirá 25.000 viviendas en colaboración público privada El presidente gallego, Alfonso Rueda, afirrma que en la comundiad se van a promover 25.000 viviendas en promociones de colabroación público privada, 20.000 de ellas a precio social. Para ello destinará en los presupuestos de 2026 hasta 15 millones de euros en ayudas a promotores privados. También se favorecerá la construccion de vivienda protegida en suelo de uso dotacional.

Rueda: "El 40% de las nuevas viviendas de alquiler que vamos a hacer estarán reservadas para jóvenes" El presidente gallego ha subrayado la importancia de recortar plazos para la liberalización de suelo. Ha destacado que, en Galicia, los promotores ven que "no necesitan años" para conseguir los permisos. Por otro lado, ha señalado que el 40% de las nuevas viviendas de alquiler que vamos a hacer estarán reservadas para jóvenes.

Rueda: "Doblaremos de 4.000 a 8.000 las viviendas construidas por la Xunta de Galicia para el año 2028" Rueda ha anunciado que Galicia ampliará su parque de vivienda de 4.000 a 8.000 hogares, "priorizando recursos y fomentando una política fiscal efectiva" para la construcción de obra nueva. En 2026 comenzarán las obras de esta vivienda pública.

Rueda: "Hay gente que teoriza mucho sobre vivienda, y no ha construido ni una" Alfonso Rueda ha subrayado que "todos tenemos un problema de acceso a la vivienda", un "evidentísimo problema". En este sentido, Rueda ha criticado a aquellos políticos que se dedican a "teorizar en vez de construir".

Rueda aboga por perder menos tiempo "en teorizar" sobre vivienda y "ponerse a construir" El presidente gallego sitúa en la carestía de vivienda el problema en Galicia y en el resto de España. En su comunidad, asegura, "perdemos menos tiempo en teorizar" y abogan por ponerse a construir vivienda. Su objetivo, ha asegurado, es pasar de 4.000 viviendas construidas por la Xunta en 2024 a 8.000 en 2028. "Tenemos ya 3.000 en marcha y el año que viene empezaremos las 1.000 restantes". En 2026 se empezarán a entregar las primeras.

Alfonso Rueda, presidente de Galicia, toma la palabra para hablar de vivienda: "La España de las autonomías ha supuesto una mejora en los servicios públicos" Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, ha iniciado el diálogo ’Galicia ante el desafío de asegurar vivienda asequible y de calidad’ agradeciendo a Prensa Ibérica esta iniciativa, que pone en contacto a las comunidades autónomas del Estado. "Es muy importante que sepamos lo que estamos haciendo en cada lugar", ha indicado. Asimismo, ha señalado que las conferencias entre Gobierno central y comunidades en términos de vivienda son "mucho más escasas" que antaño, lo que para el presidente da relevancia a este foro.