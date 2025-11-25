Directo | Lorenzana, 'conselleira' de Economía en Galicia: "Hay grupos de presión que dificultan muchos proyectos energéticos"

El grupo de comunicación Prensa Ibérica, al que pertenece este periódico, celebra en Madrid el foro España 360, que dará voz durante tres días a dirigentes políticos regionales, empresarios y expertos en busca de ideas y soluciones para los principales desafíos que afronta el país en la actualidad. Los presidentes autonómicos Jorge Azcón (Aragón), Salvador Illa (Cataluña), Marga Prohens (Baleares), Adrián Barbón (Asturias) y Alfonso Rueda (Galicia) participarán en una cita que tiene por objetivo identificar las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos, compartir aprendizajes y conectar a España a través de una conversación entre autonomías.

Calvo: "Iberdrola está dispuesta a invertir en redes, solo queremos que se distribuyan razonablemente" El delegado de Iberdrola en Castilla y León ha señalado la voluntad de Iberdrola ha invertir en el desarrollo de redes eléctricas, siempre que las políticas públicas "las distribuyan razonablemente".

Albert: "Cuando bajas impuestos, la actividad económica crece y recaudas más" La representante de Madrid ha secundado la idea de su interlocutora, defendiendo la política fiscal del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. "Cuando bajas impuestos, la actividad económica crece y recaudas más".

Lorenzana: "Las rebajas fiscales bien hechas generan una mayor recaudación" Lorenzana recalca que las rebajas fiscales pueden suponer una mayor recaudación. "Nosotros hemos bajado el impuesto de patrimonio, y hemos aumentado la recaudación", señala.

Martínez: "La fiscalidad es una de las variables que hace decidirse a nuevos inversores" En este contexto de atracción de inversores, Javier Martínez ha opinado que, si bien no es el factor más crucial la fiscalidad "es una de las variables que hace decidirse a nuevos inversores".

Blanco: "Se pueden tener servicios de calidad bajando impuestos" Isabel Blanco ha remarcado que Castilla y León es "referente" en muchos aspectos, destacando además que estos es posible con rebajas fiscales. No obstante, reclama una financiación estatal acorde a las necesidades de su población.

Blanco: "No podemos satisfacer la demanda por un problema de transporte" Blanco, siguiendo la línea de Lorenzana, critica la "mala planificación" del Gobierno central. "Castilla y León produce el 95% de las energías renovables del país, y aún así no puede satisfacer la demanda por un problema de transporte", lamenta.

Lorenzana: "El Gobierno pone un parche electoralista al sistema energético" Lorenzana, conselleira gallega, ha criticado que el Ministerio de insdustria y el de Transición Ecológica "no se hablen". "La transición hay que hacerla de una forma sensata, pensando qué sistema energético necesita España. Y eso no lo está haciendo este Gobierno", ha denunciado.

Albert: "Hay una diferencia entre lo que las comunidades y las eléctricas piden, y lo que el Gobierno central es capaz de establecer" Rocío Albert ha subrayado que hay industrias que quieren y podrían crecer mucho más, pero no tienen suficiente electricidad para hacerlo. "Hay una diferencia entre lo que las comunidades y las eléctricas piden, y lo que el Gobierno central es capaz de establecer".

Miguel Calvo, delegado de Iberdrola: "Hay un problema tremendo en la planificación de la red" Miguel Calvo, delegado de Iberdrola en Castilla y León, ha señalado en lo que respecta a esta materia energética que la planificación de la red eléctrica en España "tiene un problema tremendo". "Tenemos que valorar medidas sin dogmatismos", ha opinado. En cuanto a Castilla y León, ha advertido que Castilla y León es "la comunidad de España que más generación renovable" tiene.