Baja el precio de la bombona de butano: cuánto cuesta y cuándo se revisará de nuevo

Buenas noticias para casi 8 millones de hogares en España. El Gobierno ha fijado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el nuevo precio máximo de venta al público para la bombona de butano. Así, en esta última revisión de noviembre, ha caído casi un 5% hasta los 15,46 euros. Es el tercer descenso consecutivo tras el máximo de este año que se situó en marzo (18 euros).

Bombona de butano. / EP / Archivo

El motivo de la caída se debe a la bajada de los fletes (-14,9%) y a la apreciación del euro frente al dólar (+0,23%), a pesar del incremento de las cotizaciones de las materias primas (+6,4%), según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico recogidas por Europa Press. El máximo de histórico se situó en marzo, mayo y junio de 2022 con 19,55 euros.

El precio máximo de venta de los gases licuados del petróleo envasados (GLP) en envases de entre 8 y 20 kilogramos -la tradicional bombona de butano- no se encuentra liberalizado. Su valor se revisa bimestralmente el tercer martes del mes, por Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas.

Esta revisión bimestral se calcula en función del coste de la materia prima (propano y butano) en los mercados internacionales, así como del coste de los fletes (transporte) y la evolución del tipo de cambio euro-dólar.

Por otra parte, dicha revisión del precio, al alza o a la baja, está limitada al 5%, acumulándose el exceso o defecto de precio para su aplicación en posteriores revisiones.

El GLP envasado es una mezcla de hidrocarburos, principalmente compuesta de butano, que sirve como alternativa al gas natural para su consumo energético en envases a presión, especialmente en poblaciones o núcleos urbanos sin conexión a la red de gas natural.

En la actualidad, anualmente se consumen 64,5 millones de envases de GLP de distintas capacidades. Se trata de un combustible en retroceso y, desde 2010 hasta 2021, el consumo total de GLP envasado ha descendido más de un 25%.