La CNMV impone una multa a Twitter de cinco millones por permitir anuncios de falsas inversiones en criptomonedas

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha impuesto una multa de cinco millones de euros a Twitter International Unlimited Company por incumplir la legislación sobre la publicidad de los chiringuitos financieros. Según publica este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE), el regulador impone a Twitter dicha multa por cometer una infracción continuada muy grave, "por incumplir" los deberes de comprobar si Quantum AI estaba autorizada a prestar servicios de inversión y si la entidad no estaba incluida en la relación de entidades advertidas, según recoge la agencia EFE. Se utilizaba a famosos como 'gancho' para difundir entre los usuarios de la red social este tipo de inversiones.

En diciembre de 2024, la CNMV ya decidió incoar un expediente sancionador a Twitter al permitir la difusión de publicidad, en su plataforma X, de Quantum AI, sin comprobar si la entidad era un chiringuito financiero.

En aquel momento, el regulador denunció que en un contexto de creciente impacto del fraude financiero, hay que "destacar la relevancia mediática que, coincidiendo con la publicación de los anuncios de Quantum en la plataforma X objeto del expediente, ha venido teniendo en la opinión pública la existencia de una presunta estafa por parte de entidades no autorizadas y advertidas por el regulador que se articularía a través de la citada plataforma X y que implicaría el uso indebido por dichas entidades de la imagen de personajes públicos en España".

En concreto, "mediante la publicación de tuits simulando una noticia donde uno de estos personajes revela haber obtenido altas rentabilidades utilizando una aplicación creada por una de estas entidades", concluía.

La CNMV ha señalado varias veces a empresas y redes sociales que sí colaboran para poner límites a publicidad de los "chiringuitos financieros" como Google y Meta, y ha denunciado a otras como X y Tik Tok por no hacerlo.