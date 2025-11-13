Bruselas investiga a Google por discriminar los contenidos de medios de comunicación en sus resultados de búsqueda

La Comisión Europea ha informado este jueves que iniciará una investigación formal contra Google, por discriminar el contenido de los medios de comunicación en sus resultados de búsqueda. Tal y como indica un comunicado del brazo ejecutivo de la Unión, en caso de que se confirme que el gigante de Silicon Valley ha llevado a cabo esta práctica, habría incurrido en una violación de la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés), arriesgándose a recibir una multa millonaria por parte de la Comisión.

"El trabajo de seguimiento de la Comisión ha mostrado indicios de que Google, sobre la base de su «política de abuso de reputación del sitio», está degradando los sitios web de los medios de comunicación y otros editores y el contenido de los resultados de búsqueda de Google cuando dichos sitios web incluyen contenido de socios comerciales", ha indicado la Comisión. Además, han explicado que, según la versión de Google, estas políticas tienen como objetivo "abordar las prácticas destinadas a manipular la clasificación en los resultados de búsqueda".

Más concretamente, la investigación de la Comisión se focaliza en la "política de abuso de reputación del sitio" que lleva a cabo Google, que parece afectar directamente a una forma común y legítima por parte de los medios de comunicación de monetizar sus contenidos. Por ello, investigarán si Alphabet, la matriz de Google, está afectando a la independencia de los editores a través de la degradación de las páginas webs y contenidos de algunos de ellos.

Investigarán para que los medios no pierdan ingresos

"Nos preocupa que las políticas de Google no permitan que los editores de noticias reciban un trato justo, razonable y no discriminatorio en sus resultados de búsqueda. Investigaremos para garantizar que los editores de noticias no pierdan ingresos importantes en un momento difícil para la industria, y para garantizar que Google cumpla con la Ley de Mercados Digitales", afirmó la vicepresidenta ejecutiva responsable de Competencia, Teresa Ribera, en el comunicado

Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen, detalló que "Alphabet debe cumplir con las obligaciones de proporcionar a los editores condiciones generales de acceso justas, razonables y no discriminatorias a la búsqueda de Google. Nuestra investigación específica tiene por objeto proteger la financiación de los editores, su libertad de empresa y, en última instancia, el pluralismo de los medios de comunicación, así como nuestra democracia".

Multas hasta el 20% del volumen de negocio global

En caso de que la Comisión encuentre evidencia de incumplimiento, tal y como pone negro sobre blanco, "se informará a Alphabet de los indicios preliminares y se explicarán las medidas que consideraremos imponer, así como las que Alphabet deberá poner en funcionamiento para abordar las preocupaciones de la Comisión". Además, la institución presidida por Ursula Von der Leyen ha indicado que espera concluir la investigación "en los doce meses siguientes a la apertura de los procedimientos".

"En caso de hallar una infracción, la Comisión puede imponer multas de hasta el 10 % del volumen de negocios total de la empresa en todo el mundo. Estas multas pueden llegar hasta el 20 % en caso de reincidencia", afirma la institución. Además, exponen que, en caso de "infracciones sistemáticas", podrían llegar a obligar a Alphabet a vender la empresa o partes de ella, o prohibirle la adquisición de servicios adicionales relacionados con dicho incumplimiento. Sin embargo, parece altamente improbable que la Comisión llegue hasta estos extremos, teniendo en cuenta los precedentes.