El precio de los huevos y de la carne de pollo, "insostenible"
Desde la Asociación Española de Consumidores piden rebajar el IVA de estos productos para ayudar a los consumidores.
El precio de los huevos y de la carne de pollo no deja de subir. La gripe aviar está provocando incrementos de precios insostenibles para muchas familias y, por ello, la Asociación Española de Consumidores pide rebajar el IVA de estos productos con un claro objetivo: ayudar a los compradores.
"En las últimas semanas se están produciendo importantísimos incrementos de precios en alimentos que son básicos en la cesta de la compra. La situación a partir de esta semana puede ser aún peor porque, desde este 10 de noviembre, todas las gallinas que vivían al aire libre deberán permanecer en el interior", detallan desde la Asociación. Esto, continúan, "afectará a las condiciones en las que se producen los huevos y provocará una menor producción, lo que conllevará precios más altos".
Lo mismo está sucediendo con la carne de pollo: "Los sacrificios de animales en granjas afectadas reducen la oferta y eso hace encarecer su precio".
Desde la Asociación inciden en que la situación actual está provocando que los productos básicos "sean un auténtico lujo" para las familias y que hace falta poner en marcha medidas excepcionales: "Los huevos tributan al 4% y la carne de pollo al 10%. Con la eliminación del IVA se estaría abaratando considerablemente su precio y sería una medida social de apoyo a las familias consumidoras de España".
