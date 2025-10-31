Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mapfre eleva su beneficio un 26,8% hasta 829 millones en los nueve primeros meses

Anuncia su dividendo de noviembre y las primas aumentan un 3,5% hasta los 22.383 millones de euros

Carlos Luján - Europa Press - Archivo

Pablo Gallén

Pablo Gallén

Madrid

Mapfre obtuvo un beneficio neto de 829 millones de euros entre enero y septiembre de 2025, un 26,8% más que en el mismo periodo del año anterior, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El avance del resultado se explica por la mejora del resultado técnico y del resultado financiero bruto en No Vida, por la buena evolución del negocio de Vida —especialmente en Iberia y Latinoamérica— y por plusvalías netas realizadas en línea con las de 2024.

Con criterios de prudencia, la aseguradora que lidera Antonio Huertas ha registrado un impacto neto negativo de 79 millones: 38 millones por el deterioro parcial del fondo de comercio de México y el resto por la cancelación de activos por impuestos diferidos en Italia (-31 millones) y Alemania (-9 millones). Sin estos efectos, el beneficio a cierre de septiembre habría alcanzado 908 millones.

La rentabilidad, medida en ROE (rentabilidad sobre recursos propios), alcanzó el 12,4%, un 13,3% sin extraordinarios.

Las primas crecieron un 3,5% en euros, hasta 22.383 millones, afectadas por los movimientos de divisas. A tipos de cambio constantes, aumentaron un 7,8% (No Vida +6,3%; Vida +13,6%).

El consejo de administración ha aprobado un dividendo a cuenta de 0,07 euros por acción, que se abonará el 28 de noviembre.

Sabas: "Hay que abrazar lo bueno y estar todos unidos"

Bolaños cree que Mazón no tiene futuro político y la duda es si dimite o lo apartará el PP

El MMO de El Señor de los Anillos se habría cancelado en medio de despidos en Amazon Games

Los 15 años desde que el Portillo de Zamora dejó de ser "de la Traición"

Vídeo | Los forenses afirman que Belén Cortés fue atacada de manera "sorpresiva" y que no presentaba signos de defensa

Merchán: "El equipo quiere continuar la buena dinámica"

Volusiano Bermúdez: "La castaña alistana es muy preciada en la cocina de España, Francia y Portugal"

Rosa Ribas acerca a su último libro en Zamora
