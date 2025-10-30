Castilla y León y Extremadura lideran la subida en la venta de viviendas, aunque Madrid y Murcia son las comunidades donde más suben los precios

Castilla y León, Extremadura y País Vasco lideran las subidas en el número de compraventas de viviendas en lo que va de año, frente a Madrid y las Islas Canarias, las dos únicas regiones donde caen las transacciones, según los últimos datos del Consejo General del Notariado. En lo que va de año, entre enero y agosto, la venta de casas ha crecido un 5,85% en comparación con el mismo periodo de 2024, a pesar de que en el octavo mes del ejercicio la cifra se ha contraído un 1,3% en datos interanuales.

A grandes rasgos, se aprecian varias velocidades, una en la España interior y el nordeste, con incrementos notables, otra más templada en el arco mediterráneo turístico —donde Cataluña es la excepción clara— y dos regiones con ajustes puntuales. Estas dos comunidades son la Comunidad de Madrid y Canarias, donde se han vendido un 3% y un 3,4%, respectivamente, menos de viviendas. En conjunto, en los últimos meses el 'boom' que vive el mercado ha ganado profundidad fuera de los focos tradicionales.

El resto del mapa se pinta de verde, aunque con intensidades muy dispares: desde los crecimientos contenidos de la Comunidad Valenciana, Cantabria o Baleares, donde apenas hay cambios, hasta repuntes de doble dígito en buena parte del interior y el norte peninsular. Por volumen, en lo que va de año Cataluña ha registrado 7.231 compraventas más que en el mismo periodo de 2024, un 10,5% más, y Andalucía, 5.300 más.

En términos porcentuales, destacan las subidas en el volumen de transacciones en Castilla y León, donde crecen un 17%, Extremadura, un 13,2%, País Vasco, cerca de un 13%, Castilla-La Mancha y Aragón, un 11,6%, Galicia, un 10,7%, y la Región de Murcia, un 9,6%. En menor medida las compraventas han crecido en La Rioja, Asturias y Navarra, un 8,2%, 7,5% y 3,3%, respectivamente, según el Consejo General del Notariado.

Murcia y Madrid lideran las subidas de precios

Teniendo en cuenta un promedio del precio de cada mes de 2025, la vivienda sube en todas las comunidades autónomas frente a 2024. Murcia y Madrid lideran estas subidas, que son del 16,8% y del 13,5%, respectivamente. Destacables también las revalorizaciones de Extremadura, del 13,5%, Canarias, del 12,4%, Cantabria, del 10,3%, La Rioja, del 10%, Navarra, del 9,6%, y Baleares, del 9%. En menor medida, las casas son más caras en Cataluña, un 8,5%, Comunidad Valenciana, un 8,6%, Aragón, un 8,2% y Castilla y León, un 7,3%. Los incrementos más moderados se registran en País Vasco (5,9%), Andalucía (5,2%), Galicia (4,9%), Castilla-La Mancha (4,7%) y Asturias (3,2%).

Baleares se mantiene como la región con los precios más caros, cercanos a 4.000 euros por metro cuadrado de media en 2025, seguida por Madrid (3.350 euros por metro cuadrado), País Vasco (2.830 euros por metro cuadrado) y Cataluña (2.270 euros por metro cuadrado), mientras Canarias supera ya el umbral de los 2.000 euros y roza los 2.200 euros por metro cuadrado. Por el contrario, Castilla y León (975 euros por metro cuadrado), Castilla-La Mancha (800 euros por metro cuadrado) y Extremadura (725 euros por metro cuadrado) siguen las regiones más asequibles para adquirir un inmueble, según los datos publicados este jueves por los notarios.