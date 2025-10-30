Coste de la vida
La inflación sube al 3,1% en octubre impulsada por el precio de la luz, pese a la bajada de la gasolina
El IPC adelantado de este mes aumenta una décima respecto al de septiembre y se coloca como la tasa más alta en lo que va de año
A un mes para que se actualicen las pensiones (las subidas o bajadas se realicen en función del IPC de noviembre), el indicador de precios al consumo (IPC) que ha dado a conocer este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE) dice que la inflación sigue subiendo en España hasta alcanzar, incluso, la tasa más alta en lo que va de año. El dato adelantado ha sido este mes de octubre del 3,1%, respecto al mismo mes del año anterior, una décima más que en septiembre.
El Ministerio de Economía atribuye el incremento a las subidas que han experimentado la electricidad y el transporte aéreo y por ferrocarril, aunque subraya que este aumento se ha visto compensado, en parte, por la bajada de las gasolinas, que han crecido menos que lo que lo hicieron en octubre de 2024.
También se ha elevado una décima este octubre la inflación subyacente interanual, el indicador que excluye la energía y los alimentos no elaborados, que se queda en el 2,5%.
La opinión de los analistas
La patronal CEOE considera que a pesar de estos repuntes, las previsiones de cierre de año, que la organización mantiene en una inflación del 2,5%, no se verán afectadas. La entidad está convencida de que "durante los últimos meses de este 2025 se iniciará una senda descendente que se alargará a lo largo de los primeros meses de 2026, hasta situar la inflación ligeramente por debajo del 2,0%", según ha indicado.
También la fundación Funcas, especializada en el análisis de datos macroeconómicos, cree que se producirá una bajada del IPC en noviembre y diciembre hasta el 2,6%.
