El motivo por el que este mes cobrarás tu nómina dos días antes: la nueva medida del Banco de España

Se acerca el final de mes y puede que a estas alturas ya hayas cobrado tu nómina de octubre uno o dos días antes de lo habitual. Este adelanto no se debe a ningún cambio en el calendario de pagos de tu empresa, sino a la entrada en vigor de una nueva normativa del Banco de España que ha llegado para quedarse.

Diferencias entre bancos

Si eres trabajador por cuenta ajena, probablemente hayas notado que algunos compañeros cobran antes o después, aunque la empresa ordene el pago de los salarios el mismo día para todos.

Esta diferencia se debe a que el proceso de las transferencias bancarias entre distintas entidades financieras pueden tardar un día hábil en completarse.

Si además coincide con fines de semana o festivos, el plazo se alarga. Por ese motivo, muchos trabajadores ven ingresada su nómina con varios días de retraso.

Un cambio histórico: las transferencias serán inmediatas

El 9 de octubre de 2025 entró en vigor una nueva normativa del Banco de España que establece que todas las transferencias deben ser inmediatas y tardar como máximo 10 segundos en llegar a la cuenta del beneficiario, incluidas las nóminas.

Esto supone un cambio importante, ya que no afecta si los fines de semana o los festivos son a final de mes. Hasta ahora, si el último día del mes caía en sábado o domingo, el ingreso podía demorarse hasta el lunes o martes siguiente.

Con esta medida, los pagos se procesan las 24 horas del día los siete días de la semana, independientemente de si son días laborables o no.

La nueva normativa responde a un reglamento europeo sobre pagos inmediatos, que obliga a los bancos de la UE a ofrecer transferencias inmediatas en euros, si ya ofrecen transferencias ordinarias en esta moneda, sin ningún coste adicional.

¿Qué son las transferencias inmediatas?

El Banco de España explica que las transferencias inmediatas “son pagos que se abonan en la cuenta del beneficiario en cuestión de segundos y están disponibles a cualquier hora, todos los días del año, tanto en España como en el resto de la Unión Europea”.

El remitente y el beneficiario pueden comprobar al instante si el pago se ha realizado y el receptor dispone inmediatamente de los fondos.

Como ocurre con las transferencias ordinarias, una vez enviado el dinero, solo puede ser devuelto si el beneficiario lo acepta, por lo que el organismo recomienda asegurarse antes de confirmar la operación.

¿Cómo se pueden realizar?

Las transferencias inmediatas se podrán ordenar desde cualquier canal, como:

Banca online o aplicaciones móviles.

Oficinas bancarias y cajeros automáticos.

Terminales de autoservicio.

Teléfono o atención al cliente.

Un ejemplo claro de esta tecnología ya existente es Bizum, que utiliza precisamente el sistema de transferencias inmediatas para enviar dinero entre particulares en cuestión de segundos.

¿Qué garantiza el nuevo reglamento?

El reglamento europeo establece una serie de derechos y garantías para los usuarios:

Acceso a transferencias inmediatas desde cualquier canal donde se ofrezcan transferencias ordinarias.

desde cualquier canal donde se ofrezcan transferencias ordinarias. Coste igual o inferior al de las transferencias tradicionales.

al de las transferencias tradicionales. Posibilidad de establecer límites de importe por operación o por día, modificables de forma inmediata.

de importe por operación o por día, modificables de forma inmediata. Servicio de verificación del beneficiario, que permite comprobar que el nombre del destinatario coincide con el titular de la cuenta antes de enviar el dinero.

Gracias a esta nueva normativa, las nóminas llegarán más rápido y los retrasos por fines de semana o festivos pasarán a la historia. Un cambio que no solo mejora la experiencia de los trabajadores, sino que moderniza el sistema financiero europeo hacia la inmediatez total.