Comercio electrónico
Amazon despedirá a 30.000 trabajadores a partir de este martes, equivalente al 8,5% de su plantilla
El ajuste de plantilla sería el mayor desde que la multinacional suprimiera 27.000 puestos a finales de 2022
EP
El gigante del comercio electrónico Amazon despedirá a unos 30.000 empleados corporativos a partir de mañana martes, esto es un 8,5% de los cerca de los 350.000 trabajadores de sus oficinas centrales, según ha informado 'Bloomberg' y ha avanzado 'Reuters'.
El ajuste de plantilla sería el mayor desde que la multinacional suprimiera 27.000 puestos a finales de 2022 y principios de 2023 a cuenta del fin del 'boom' experimentado durante la pandemia de Covid-19.
Las fuentes consultadas por la agencia de noticias británica han indicado que Amazon estaría ultimando un plan para reducir gastos y compensar la sobrecontratación realizada, precisamente, durante tiempos pandémicos.
En sus últimos resultados empresariales, Amazon informó de que obtuvo un beneficio neto de 35.291 millones de dólares (30.299 millones de euros) en el primer semestre del año, casi un 50% más, al tiempo que las ventas ascendieron a 323.369 millones de dólares (277.630 millones de euros), un 11% más.
- Cuidado si tu hijo le dice a un amigo 'MOS' o 'DOS' delante de ti: ¿qué significa?
- DIRECTO | Zamora CF - Athletic B: sigue el encuentro con nosotros
- Las grandes industrias de Zamora que pocos conocen
- Despliegue de la red 5G en siete pueblos de Zamora para mejorar su conectividad
- El futuro uso de la antigua casa del obispo y su nuevo apartamento en el casco antiguo de Zamora
- José Santiago, toresano trasplantado de los pulmones: 'La vida me ha dado una segunda oportunidad
- Torregamones apuesta por el turismo gastronómico y el emprendimiento en Sayago
- Jesús Calleja, embajador de los tesoros rurales de Zamora para multiplicar su fama en redes sociales