Mercado laboral
España bate un nuevo récord de empleo y roza los 22,4 millones de ocupados en el tercer trimestre
El mercado laboral español está creciendo y el aumento de la ocupación cohabita con un leve incremento del paro, que repunta hasta el 10,4%
El mercado laboral español, que históricamente ha ido más a remolque que no ha tirado de la economía, está alargando su ciclo expansivo de crecimiento de tal manera que genera unas expectativas que no es capaz de cumplir de inmediato. Así lo constatan los datos del tercer trimestre de este 2025, que muestran como es posible que España bata un récord de ocupación y roce los 22,4 millones de ocupados y, al mismo tiempo, aumente la tasa de paro.
Nunca en España había habido tanta gente trabajando al mismo tiempo, pero es que tampoco había habido tanta gente dispuesta a trabajar. Crece la población activa, pero no se genera empleo a suficiente velocidad como para absorber a toda ese personal y, por ello, crece tanto la población ocupada, como la parada. La tasa de desempleo se incrementó dos décimas en el tercer trimestre respecto al segundo y se instaló en el 10,4%.
