¿Quiénes pueden acompañarte a un viaje del Imserso aunque no tengan la edad?

Estos son los requisitos que debes cumplir para poder viajar con el Instituto de Mayores y Servicios Sociales

Expectación en una agencia por la venta de los viajes del Imserso.

Expectación en una agencia por la venta de los viajes del Imserso. / MANU MIELNIEZUK

Abril Oliva

Los viajes del programa de turismo del Imserso para la temporada 2025/2026 ya han arrancado. Lo hicieron el pasado domingo, 19 de octubre, con un total de 879.213 plazas para toda España y con varias novedades, como la tarifa plana de 50 euros para pensiones más bajas y los viajes con mascotas.

Si ponemos la lupa en la provincia de Zamora, el número de ofertas de plazas para viajar a la provincia en la nueva temporada de turismo del Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) prácticamente se ha duplicado. En concreto, la capital ofrece unas 1.400 plazas frente a las 905 de la pasada convocatoria. Incremento que busca fomentar el turismo a otros destinos alternativos al "de sol y playa". Así lo anunció en Zamora hace unos días el propio Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, junto a Mayte Sancho, directora general del Imserso, que se desplazaron hasta Zamora para inaugurar junto a Francisco Guarido, alcalde de la ciudad, la nueva temporada de los viajes.

Si nunca te has beneficiado de estos viajes pero te acercas a la edad de la jubilación -o incluso antes-, tal vez ya te estés preguntado cuáles son los requisitos que debes cumplir para poder viajar con el famoso Imserso.

Esto son los parámetros que debes cumplir:

  • Ser pensionistas de jubilación.
  • Ser pensionista de viudedad (con 55 años o más).
  • Perceptor del subsidio de desempleo (con 60 años o más)
  • Ser asegurado o beneficiario del sistema de Seguridad Social (con 65 años o más)
  • Los españoles de origen emigrantes que hayan retornado a España, siempre que sean pensionistas de los sistemas públicos de Seguridad Social del país o países a los que hubieran emigrado.
  • Residir en España

Cónyuges e hijos: ¿quiénes pueden acompañarte?

Las personas usuarias podrán ir acompañadas por su cónyuge o, en su caso, por pareja de hecho o persona con la que se constituye una unión estable y de convivencia con análoga relación de afectividad a la conyugal, sin necesidad de que estos reúnan los requisitos exigidos. Además, podrán ir acompañados de los hijos con discapacidad, en grado igual o superior al 45%, siempre que viajen con sus padres y se alojen en la misma habitación o, en su caso, abonen el suplemento establecido para habitaciones individuales que estará sujeto a la disponibilidad de plazas.

Las personas usuarias de plazas y sus acompañantes, excepto los hijos, deben valerse por sí mismas para realizar las actividades básicas de la vida diaria.

