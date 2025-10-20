El Gobierno frena la subida de cuotas a los autónomos que menos ganan y plantea subir hasta un 2,5% al resto

La Seguridad Social ha frenado su propuesta de incremento de cuotas para los autónomos. La ministra Elma Saiz ha rebajado sus pretensiones y plantea congelar las cotizaciones para quienes menos ganan y reducir sustancialmente la subida para el resto.

La última propuesta remitida a los agentes sociales, según han podido confirmar distintas fuentes vinculadas a la negociación, oscila entre tres y 15 euros más al mes a partir del próximo ejercicio para todos aquellos que tengan unos rendimientos netos superiores al equivalente al salario mínimo interprofesional (SMI). Desde el Ejecutivo, si bien inicialmente definieron un esquema de incrementos hasta 2028, este lunes únicamente ha lanzado nuevas cifras hasta 2026.

El fuerte rechazo que generó la primera oferta de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha forzado a la misma a moderar sustancialmente sus pretensiones. Tras la "escucha" al colectivo, según la propia ministra se ha referido tras la reunión de este lunes, ha planteado una horquilla de aumentos de entre el 1 y el 2,5%. Según la primera tabla puesta encima de la mesa, la subida a partir del año que viene hubiera sido de entre un 3,8% y un 20,3% (la cuota más alta).

De una semana a otra el Gobierno ha pasado de plantear una subida de cuotas de entre 11 y 206 euros más al mes, a otra de entre 3 y 15 euros. Además de congelar las cotizaciones a los autónomos que ingresan menos del salario mínimo, a quiénes les iban a subir de hasta 17 euros al mes. Esta segunda propuesta es provisional y ahora sigue el cauce negociador hasta lograr o no el consenso suficiente para definir cuáles serán las nuevas cuotas que rijan a partir del 2026.

La Seguridad Social trata de encauzar una reforma pendiente. Hace tres años firmó con las organizaciones de autónomos -ATA, Upta y Uatae- un acuerdo que dictaba que en 2026 debían revisarse y actualizarse las cuotas, bajo el objetivo de llegar a 2032 con un esquema que equipare las cotizaciones de los autónomos (y sus prestaciones) con la de los asalariados.

Fuerte rechazo

La primera propuesta no contentó a todo el mundo -algunas organizaciones la consideraron tibia y otras la tacharon de 'sablazo'- y la segunda tampoco.

Uatae ha calificado de "atropello" la propuesta de congelar las cuotas mínimas, ya que considera que ello irá en detrimento de las futuras prestaciones de quien menos gana. "Nos parece que hemos perdido una oportunidad importante para mejorar las pensiones de futuro de los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia", ha coincidido el secretario general de Upta, Eduardo Abad.